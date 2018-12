López-Istúriz avisa que Vox se "definirá" si se alinea con el grupo de Le Pen en el Parlamento Europeo

El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, considera que en este momento es "imposible" clasificar a Vox porque no está "claro dónde quiere ir" esa formación política. Eso sí, advierte de que se "definirá" si tras las elecciones europeas se aliena en el Parlamento Europeo con el partido ultraderechista francés Reagrupación Nacional que lidera Marine Le Pen.

"Voy a vigilar con intensidad cuáles son las alianzas de Vox tras las elecciones europeas. Si eligen la vía Le Pen, entonces ya sabremos ante lo que estamos", ha asegurado el eurodiputado del PP en una entrevista concedida a Europa Press.

Actualmente, el grupo parlamentario 'Europa de las Naciones y de las Libertades' está integrado por populistas de derechas y nacionalistas, entre ellos, el partido francés de Le Pen; la Liga Norte, la formación del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini;el belga Vlaams Belang; o el holandés Partido por la Libertad, liderado por Geert Wilders.

VOX PUEDE "DEFRAUDAR A MUCHOS VOTANTES DEL PP"

Ante la posibilidad de que Vox también irrumpa con fuerza en las elecciones europeas de mayo, como ha ocurrido en las andaluzas, López-Istúriz ha recalcado que el PP "ha sido y será el verdadero exponente del centro-derecha en España".

"Ciudadanos escogió la vía progresista engañando a muchos votantes del PP, que cambiaron su voto a Cs. Y Vox creo que con el tiempo puede también defraudar a muchos votantes del PP que en ese momento pueden haber cambiado su voto", ha avisado.

López-Istúriz ha subrayado que el PP "se tiene que mantener bajo el liderazgo de Pablo Casado como referente de aquello que en su día se llamó el centro-reformista". "Eso implica también cambios en el PP y creo que en la próxima convención nos presentarán una nueva formulación ideológica y de futuro que creo que va a ser muy atractiva para el votante tradicional de centro-derecha", ha agregado.

"EL PP ESTÁ DONDE SIEMPRE"

El eurodiputado del PP ha rechazado que haya un giro a la derecha en su formación desde que Pablo Casado tomó las riendas el pasado mes de julio. "El PP está donde siempre", ha señalado, para recordar que el Partido Popular es una alianza entre demócrata-cristianos, liberales y conservadores.

En cuanto a si ve posible la refundación del centro-derecha con PP, Cs y Vox a la que ha apelado José María Aznar, ha recalcado que, si esa refundación se produce, debe liderarla el PP, que es "el partido de referencia" y el que "menos giros ha tenido" como se está viendo en la política nacional.

"Cs ya nos ha demostrado sus giros ideológicos constantes y oportunistas. Y Vox no está todavía claro dónde quiere ir", ha manifestado, para añadir que esperan "un poquito de mayor definición" del partido de Santiago Abascal (que tuvo 244.000 votos en las últimas europeas pero no logró escaño en la Eurocámara).

Preguntado entonces si cree que Vox es un partido de ultraderecha, López-Istúriz ha señalado que era un partido "ideológicamente desconocido" para los españoles hasta ahora, que ha logrado representación en el Parlamento andaluz. "Vuelvo a insistir, las posibles alianzas de futuro tras las elecciones europeas le definirán, porque antes de eso es imposible definirlo", ha resaltado.

LA INMIGRACIÓN, UNO DE LOS CINCO PUNTOS PROGRAMÁTICOS

Además, ha dicho que puede ser un "fenómeno" como el de Podemos, que irrumpió con fuerza hace unos años pero que está en "retroceso" y ha empezado a "perder muchos votantes". "Ya han demostrado qué es lo que quiere y por fin se ha descubierto la verdadera cara de Podemos. Y con Vox puede suceder lo mismo o no, dependiendo de cuál sea su evolución", ha apostillado.

El eurodiputado del PP ha admitido que la inmigración ocupará un lugar destacado en la campaña de los populares europeos. "Será uno de los cinco puntos programáticos, muy sencillos, del Partido Popular Europeo", ha proclamado.

De hecho, ha asegurado que su candidato a la Comisión Europea, el alemán Manfred Weber, va a explicar "hasta la saciedad" las propuestas y soluciones que plantean ante problemas como la inmigración, que se ha "gestionado mal hasta la fecha". "Estamos a tiempo de aportar soluciones. Para retóricas, grandes mensajes y profetas, ya hay otros partidos", ha resaltado.

"EL ERROR MAYÚSCULO" DE SÁNCHEZ EN CATALUÑA

Ante la situación en Cataluña, López-Istúriz ha recalcado que hacer un Consejo de Ministros en Barcelona debería "ser lo normal" y ha subrayado que lo "anormal" es ir "mendigando treguas" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, permitiendo al final que se convierta en una cita "bilateral como si fuera entre dos Estados". "El error es mayúsculo y es la siembra para ulteriores problemas", ha avisado.

Además, ha señalado que el expresidente de la Generelitat Carles Puigdemont "emite tuits y algunas informaciones de vez en cuando para recordar que sigue vivo en su exilio bruselense y no caer en el olvido".

"Al señor Puigdemont le esperan dos salidas en este momento, en la situación que él mismo voluntariamente planteó: o prisión en España; o la vía del olvido", ha aseverado, para agregar que intenta "llamar la atención" para que no se "olviden" de él.

Al ser preguntado si cree que Puigdemont podría concurrir a las europeas, aunque sea en la lista de un partido de otro país, López-Istúriz ha señalado que hay que estar "preparados" ante cualquier eventualidad porque llevan ya "cinco años" de "ocurrencias".

"Mi experiencia estos años en política me indica que no puedo excluir nada y, sobre todo, con este tipo de personajes, que no tienen vergüenza ni decoro. Son capaces de cualquier cosa con tal de llamar la atención", ha afirmado.

EL BREXIT

Cuestionado si cree que sería bueno un segundo referéndum en Reino Unido, López-Istúriz se ha preguntado: "¿Es que el resultado de un segundo referéndum será asumido por la otra parte como más legal que el primero? ¿Y los que salgan perdiendo del segundo referéndum no exigirán un tercer referéndum?".

López-Istúriz considera que los referendos son "polarizantes y divisivos para la sociedad", algo que, a su juicio, ha demostrado el 'Brexit'. "Es terrible la fractura social y política que está produciendo en el Reino Unido. Cualquier solución que tienda a suavizar el impacto del Brexit entre Reino Unido y la UE es bienvenido", ha manifestado.

El eurodiputado del PP ha admitido que Reino Unido puede revocar su salida porque así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia europeo pero provocaría una situación de "falta de seriedad y rigor", al tiempo que se podría montar "un lío monumental". "Eso no contribuiría mucho a mejorar la imagen, ya de por sí muy deteriorada, de la política y de los políticos británicos", ha concluido.