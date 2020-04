López Miras exige al Gobierno "lealtad" en la desescalada y censura la ausencia de Sánchez del Senado

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha exigido este jueves al Gobierno "una verdadera coordinación" y "lealtad" con las comunidades autónomas en la fase de desescalada de la pandemia del coronavirus al tiempo que ha censurado la ausencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.

Durante su intervención en este órgano, al que ha acudido la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, López Miras ha trasladado la "lealtad" del Gobierno murciano al presidente Sánchez y su Ejecutivo pero le ha exigido que ésta sea "recíproca", algo que, según ha denunciado, hasta ahora no ha ocurrido.

El dirigente 'popular' ha subrayado que el combate a la pandemia requería "guardar silencio" y "un apoyo sin fisuras" pero que ahora se pasa ya de la emergencia sanitaria a la reactivación económica y social, y que lo que hace falta es "pactar, participar y colaborar con lealtad" y en pro del interés general.

López Miras se ha felicitado de que Murcia tenga los datos "menos negativos" de coronavirus del conjunto del país y ha puesto en valor las medidas adoptadas por su Gobierno semanas antes de que se decretara el estado de alarma. Medidas con las que, según ha dicho, no sólo se ha conseguido evitar el colapso sanitario en la Región sino que ha permitido ayudar a otras comunidades autónomas.

LA LEALTAD DE SÁNCHEZ, "PALABRAS VACÍAS"

"Eran necesarias lealtad, colaboración y trabajo conjunto con el Gobierno y le apoyamos en todo, decreto tras decreto, dándole cada domingo un cheque en blanco y mostrándole confianza a ciegas", ha dicho el presidente murciano, quien ha lamentado que ya empieza a pensar que esa lealtad de la que hace gala el presidente no son más que "palabras vacías".

Como ejemplo ha denunciado la ausencia hoy del jefe del Ejecutivo del Senado, un gesto que considera "una falta de respeto" a las comunidades en general y a los murcianos en particular. "No se puede hablar cada día de llegar a pactos y de unidad de trabajo y desdeñar venir al Senado a hablar con las comunidades autónomas", ha afirmado.

López Miras ha cuestionado que el Gobierno hable de la necesidad de que haya coordinación con las comunidades en esta emergencia sanitaria cuando lo que hace es repetir a los presidentes autonómicos el domingo lo que un día antes ya ha anunciado a la ciudadanía en rueda de prensa y lo que dos días después acaba "rectificando" en Consejo de Ministros.

Así las cosas, el presidente murciano ha pedido al Gobierno "respuestas" ante el nuevo capítulo de "improvisación" con la fase de desescalada que se abre ahora. Entre otras cuestiones, ha exigido saber qué va a pasar con el cobro de impuestos a aquellos trabajadores que no tienen actividad, si se va a permitir relajar la regla de gasto, si va a autorizar a las comunidades a endeudarse o si se va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Y AHORA QUÉ?

"¿Y ahora qué?", se ha preguntado López Miras, quien también ha emplazado al Ejecutivo a aclarar cuál va a ser su relación con las comunidades en esta desescalada. "¿Va a seguir (Sánchez) pidiendo unidad pero informando a través de ruedas de prensa? ¿Va a seguir solicitando lealtad pero cada miércoles va a seguir siendo propagador de bulos en el Congreso si posibilidad de réplica por parte de las comunidades autónomas?", ha planteado.

El presidente regional ha denunciado que de nuevo las autonomías se hayan enterado de la hoja de ruta de la desescalada por televisión y que aún hoy siga habiendo "muchas más incertidumbres y dudas que certezas" para sectores como el de la educación o los servicios o que no se sepa cómo se va a controlar la movilidad.

"No podemos permitirnos dar un paso en falso con esta hoja de ruta de la desescalada porque, si no, volveremos a la casilla de salida, y ésta --ha advertido López Miras-- sería una situación de no retorno".