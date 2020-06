López Miras tacha de "escándalo" el cese de Pérez de los Cobos y que "no haya intención de asumir responsabilidades"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado que el ceses del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos "por no cumplir una orden ilegal como era no revelar el secreto de una investigación judicial" es "un escándalo en una democracia".

"Que además ese documento esté circulando por las redes sociales y no haya la más mínima intención de asumir responsabilidades, hace que nos preocupe esta deriva", ha declarado López Miras al ser preguntado por el cese del coronel en l programa 'La noche en 24 horas' de TVE.

A su juicio, "estamos entrando en una deriva muy preocupante en la que cada día aparece un escándalo nuevo", ha indicado López Miras, quien ha recordado que Pérez de los Cobos es un "ilustre murciano, con una hoja de servicio intachable, siempre al servicio de los españoles y de la libertad".

"Ya se ha quedado lejos el vídeo de Irene Montero frivolizando sobre la manifestación del 8M y admitiendo que sabían la trascendencia que podía tener el COVID-19", ha aseverado López Miras, quien cree que "vamos de escándalo en escándalo dejándolos atrás sin que nadie asuma responsabilidades".

"Esto puede crear una anestesia en la sociedad y en la asunción de responsabilidades por parte de los responsables políticos, en referencia al Gobierno central, que puede ser muy preocupante para la democracia en España", ha lamentado.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Al ser preguntado por el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España, López Miras ha considerado que es "una buena medida", que reconoce y "aplaude" tal y como transmitió a Pedro Sánchez personalmente.

Sin embargo, no está de acuerdo en que las comunidades autónomas no sepan "nada" sobre cómo se va a proceder a su gestión. "Sobre todo, cuando tenemos en exclusiva la competencia en política social", ha recordado el presidente murciano.

"Hemos escuchado que va a ser a través de la Seguridad Social", ha señalado López Miras, quien lamenta que los ayuntamientos "no saben nada" y "lo único que están haciendo es atender a ciudadanos interesados en acceder a este ingreso".

Ha recordado que las comunidades ya están articulando ayudas similares, en Murcia la Renta Básica de Inserción, que es la "quinta mayor" por autonomías. Por tanto, ha considerado positivo que las comunidades asuman la gestión de esta medida porque "ya lo estamos haciendo" y porque "nos podemos evitar muchas duplicidades en destinatarios o en justificaciones".

"Yo felicité a Pedro Sánchez por la medida, pero no sé más, no sé cómo se va articular, los requisitos o las condiciones, y con la información que tengo no estoy en disposición de saber si se debe votar a favor o en contra", ha aseverado.

DECLARACIONES DE ÁLVAREZ DE TOLEDO

López Miras también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando llamó "hijo de terrorista" al vicepresidente Pablo Iglesias.

Al ser preguntado a este respecto, el presidente del Gobierno murciano ha reconocido que no le gustan las alusiones "personales en la confrontación política por parte de nadie".

Sin embargo, ha considerado que "aquellos que van a llevar bronca y no propuestas al Congreso, como nos tiene acostumbrado Iglesias, necesitan a alguien que les pare los pies y les responda de forma contundente".

"Álvarez de Toledo hizo esto bien y yo se lo reconozco. Hay que pararle los pies a los que llevan la falta de respeto al Congreso", ha concluido.