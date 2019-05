López Miras: "No barajo otra opción que no sea ganar las elecciones, hay presidente para rato"

El presidente del PP regional y candidato de esta formación política a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado que no se plantea "otra opción" que no sea ganar las elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo, por lo que ha garantizado que "hay presidente para rato".

López Miras ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por si los resultados de las elecciones autonómicas que se celebran este domingo van a condicionar su futuro al frente del PP regional y si supedita su continuidad a la posibilidad de gobernar.

En este sentido, ha afirmado que el mejor resultado que puede cosechar el PP en la Región es aquel que permita al partido llevar a cabo todas sus políticas, garantizando que se cumpla el 100% y que pueda gobernar sin depender de nadie.

"Yo no me planteo otro escenario que no sea el de ganar las elecciones, sin duda", ha insistido el candidato 'popular', quien se ha mostrado "convencido" de su victoria y de que su proyecto "es el único que de verdad defiende esta Región y al millón y medio de murcianos".

SUPEDITA LOS POSIBLES ACUERDOS A UNOS "LÍMITES"

Al ser preguntado por posibles acuerdos con Ciudadanos y hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, López Miras ha asegurado que él tiene unos límites "muy claros", que son los del pacto que ya hizo público recientemente, encaminado a "defender la Región". Es, añade, un acuerdo destinado "al millón y medio de murcianos y a cualquier partido que quiera asumirlo".

Ha precisado que este acuerdo contempla, por ejemplo, proveer de empleo de calidad a la Región; seguir bajando impuestos; o garantizar la libertad en la Educación. Igualmente, incluye una Sanidad "más cercana para que nuestros mayores puedan elegir el hospital y el médico al que quieren ir".

Además, el acuerdo que propone López Miras exige una "defensa férrea de las infraestructuras" y que no se toque el trasvase Tajo-Segura. "No puede ser que Pedro Sánchez venga el pasado sábado a la Región de Murcia y no hable de agua ni del trasvase, mientras los socialistas de la Región agachan la cabeza", ha reprochado.

Igualmente, el acuerdo de López Miras exige una financiación autonómica justa y un compromiso para "seguir avanzando en la transparencia y la regeneración". Todo ello, añade, con la prioridad de que "todos los hombres y mujeres sean libres e iguales".

"Estos son mis límites, y quien quiera aceptarlos puede sentarse a hablar conmigo", según López Miras, quien ha señalado que él habla de lo que le interesa al millón y medio de murcianos "por encima de ideologías". Ha dicho ser consciente de que el resto de partidos "están mirando más los sillones".

A este respecto, ha subrayado que se sentará a negociar con todos aquellos que estén dispuestos a defender con él "el empleo de calidad y las políticas activas de empleo para ayudar a jóvenes, a mayores, a parados de larga duración, a personas con discapacidad y a víctimas de violencia de género".

Asimismo, se sentará "con todos aquellos que defiendan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, y con quien va a garantizar conmigo el respeto a todas y cada una de las mujeres de esta Región".

Con todo, ha remarcado que la mejor manera de que se cumpla su proyecto es que el PP tenga "un apoyo mayoritario" para gobernar en solitario. Igualmente, ha animado a "votar unidos" y ha advertido que todas las encuestas coinciden en algo, y es que "si votamos divididos, gobernará PSOE y Podemos, como ha sucedido a nivel nacional".

PIDE A CS QUE ACLARE SUS PACTOS

"Yo no estoy en los sillones porque, para mí, es lo menos importante", según López Miras, quien considera que lo fundamental para él es "defender a la Región". Con todo, ha emplazado a Cs a dar explicaciones "ya" y a aclarar sus posibles pactos postelectorales porque la campaña "está terminando y hay que ser honesto con los votantes".

López Miras ha puesto de relieve las encuestas que apuntan a que la mayoría de los votantes de Cs en la Región "están a favor de un acuerdo con el PP". Sin embargo, lamenta que el silencio de la formación naranja deja entrever que "quieren ocultar algo: que están más próximos a pactar con PSOE y con Podemos, pero que no quieren anunciarlo por temor a perder votos".

Al ser preguntado por si estaría dispuesto a ceder la Vicepresidencia de la Comunidad o alguna cartera para contrarrestar el posible entendimiento entre PSOE y Cs, López Miras ha insistido en que él no piensa en eso, aunque sea "difícil de entender".

Ha asegurado que está centrado en conseguir un acuerdo para que el futuro Gobierno regional sea "fuerte" y "no permita que se cuestione el Tajo-Segura, que nos ataquen más en temas de infraestructuras o que nos suban los impuestos", entre otras cosas.

UN PROYECTO "RENOVADO"

Al ser preguntado por si los 24 años de Gobierno del PP pueden estar erosionando la confianza del electorado, ha señalado que su proyecto enarbola "lo mejor de la trayectoria del Partido Popular, que es el aval de una muy buena gestión".

Por ejemplo, ha puesto en valor que el PP no solo ha eliminado el impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino que ha abierto "por fin" el Aeropuerto Internacional de la Región y, durante la última legislatura, ha conseguido que la Región de Murcia sea la comunidad que más empleo ha creado de toda España y la cuarta que más ha bajado el paro.

"Hemos bajado el paro juvenil un 42% y tenemos la cifra menos mala en cuanto a paro entre mujeres de los últimos 9 años y medio", según López Miras, quien ha puesto también en valor que su proyecto es también "renovado, con fuerza e ilusión".

De hecho, ha recordado que, cuando tomó posesión como presidente de la Comunidad hace dos años, remodeló el Ejecutivo y convocó un Congreso extraordinario del PP regional, renovando a toda la cúpula. Ahora, más del 95% de los miembros de la candidatura a la Asamblea son nuevos y más del 80% de los candidatos municipales se presentan por primera vez.

REMONTANDO LAS ENCUESTAS

En cuanto a las elecciones municipales, López Miras ha asegurado que el PP está trabajando para ser la fuerza más votada en todas las localidades. "Somos un partido con vocación municipal", según el candidato 'popular', quien ha afirmado que el PP va recuperando "posiciones" en cada encuesta.

"Tenemos candidatos en cada municipio que ofrecen el mejor proyecto: son jóvenes, con ganas, con experiencia en la gestión, responsables, comprometidos, con un proyecto fresco e innovador", ha defendido.

Al ser preguntado por si van a dar rienda suelta a los candidatos municipales para que lleguen a acuerdos, López Miras ha afirmado que tiene una "muy buena relación" con todos ellos, "mucho más allá de la política". Por eso, ha asegurado que no va a haber una directriz. "No necesito darles rienda suelta porque pensamos igual en muchos aspectos", ha concluido.