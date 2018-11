López Obrador anuncia formación de Consejo Asesor Empresarial de su gobierno

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy la formación de un Consejo Asesor Empresarial formado por prominentes empresarios que ayudará a su gobierno a lograr "el progreso con justicia".

En un vídeo difundido a través de la red Twitter, el próximo mandatario -quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre- argumentó que muchos de los males del país "se originan porque no hay crecimiento económico, y no hay empleos y no hay bienestar, y por eso no hay paz y por eso no hay tranquilidad".

Algunos de los empresarios que formarán el Consejo citados por López Obrador son Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Ángeles, y Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Banorte.

"Tenemos que crecer, y podemos lograrlo. Para eso tenemos que usar el presupuesto, la inversión pública; pero no es suficiente. Se requiere también de la inversión privada, se requiere la participación del sector privado, y les diría que hace falta también la inversión extranjera", expuso.

El líder izquierdista -quien durante su carrera política ha tenido relaciones ríspidas con el empresariado, al que se ha referido como "minoría rapaz"- indicó que el miércoles se reunió con un grupo de empresarios.

"Y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y quieren ser consejeros del próximo presidente de la República", abundó.

"Y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente. Me quieren ayudar, me quieren dar sus puntos de vista, me quieren dar sus visiones y ayudarnos", dijo el líder izquierdista.

Precisó que este órgano, al que nombró Consejo Asesor Empresarial, va a estar coordinado por quien será el jefe de la oficina de la Presidencia y también empresario Alfonso Romo.

"Me voy a reunir con ellos cada dos, cada tres meses. Ellos y yo también voy a invitar a otros empresarios para que este Consejo se vaya fortaleciendo y se vaya convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al Gobierno para que logremos entre todos el progreso de México. El progreso con justicia", puntualizó.