López Obrador trata con director de minera Grupo México reparación de daños

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se ha reunido con el titular del consejo de administración y director general de la minera Grupo México, Germán Larrea, para abordar la reparación de los daños causados por derrames de la empresa en el estado noroccidental de Sonora.

"Estamos por iniciar una mesa de acuerdos entre Grupo México y representantes de trabajadores mineros y de ambientalistas. Estamos por tener estos encuentros y hacer una evaluación sobre los daños y el cumplimiento de los compromisos", dijo el mandatario en una rueda de prensa en Hermosillo, capital de Sonora.

Dijo haberse entrevistado ya con Larrea y que también ha tenido comunicación con dirigentes mineros y ambientalistas, y añadió que le ha pedido al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, "que atienda este asunto".

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de una mina del Grupo México generó el derrame de 40.000 metros cúbicos de una solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22.000 habitantes de siete municipios.

A pesar del desastre ambiental, el poderoso consorcio ha argumentado que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados mantienen la esperanza de que la nueva administración federal encabezada por López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018 retome el caso.

Asimismo, las autoridades ambientales clausuraron el 20 de julio pasado una planta del Grupo México en Guaymas, Sonora, donde el 9 de julio se derramaron 3.000 litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés.

La minera descartó este lunes el 22 de julio que el derrame haya causado severos daños en el medioambiente.

El Grupo México se posicionó en 2019 como la empresa minera más importante de México en producción, el tercer productor más grande en Estados Unidos y el cuarto productor de cobre en el mundo, de acuerdo con información corporativa en su portal de internet.

Interrogado por una reportera en la conferencia de prensa de este lunes sobre la razón por la que los fondos federales previstos para las comunidades mineras no han llegado a Sonora, López Obrador señaló que el estado le corresponden efectivamente alrededor de 1.000 millones de pesos (49,9 millones de dólares) de ese fondo.

"No se ha podido ejercer porque queremos que le llegue a la gente. Hay la mala experiencia, no en Sonora, de que se transfería el dinero a los estados, y los estados a los municipios, y no se invertía en beneficio de las comunidades mineras", expuso el presidente.

Refirió que hay una controversia sobre el manejo de estos fondos en el Poder Judicial, y que su Gobierno acatará el fallo que finalmente sea emitido. Pero aseguró que los fondos van a llegar a las comunidades.

"Estamos procurando que estos apoyos lleguen de manera directa, y esa es la controversia que existe. Pero sí se van a entregar a los municipios. Calculo que antes de que finalice el año se van a ejercer esos fondos", puntualizó.