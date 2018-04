López Obrador acusa de "ladrón" al candidato Anaya y descarta un cara a cara

El candidato izquierdista a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó hoy de "ladrón" al conservador Ricardo Anaya y descartó debatir con él en un cara a cara para evitar "perder la cartera".

Horas antes, Anaya, que encabeza la coalición opositora Por México Al Frente, había pedido celebrar un debate a solas con López Obrador, líder en las encuestas, al considerarse el único aspirante presidencial con "posibilidad real" de ganarle.

Tras protagonizar un acto electoral, López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respondió a Anaya que todavía no está claro cuál es el segundo candidato más destacado de la carrera presidencial y descartó hacer un cara a cara con él.

"No, no, no; puedo perder la cartera, es muy ladrón", dijo el izquierdista sobre el desafío de debatir a solas con Anaya.

López Obrador aseveró que "lo único que sabe hacer" su rival es "lavar dinero", en referencia a que Anaya está siendo investigado por la supuesta compraventa irregular de un terreno industrial.

El aspirante izquierdista, que concurre a unas presidenciales por tercera vez, fue sometido a un fuerte escrutinio por parte de sus cuatro rivales en el primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), celebrado el pasado domingo.

Un preparado Anaya, quien supo esquivar acusaciones en su contra, fue el candidato más beneficiado de ese encuentro, según coincidieron analistas consultados por Efe.

El 1 de julio, unos 89 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos el de presidente, los diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México.