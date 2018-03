López Obrador inscribe candidatura y espera "pasar a la historia" de México

El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador dijo que aspira a entrar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, "a la altura" de Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas, al registrar hoy su candidatura para los comicios del 1 de julio.

"Tengo una legítima ambición: Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México", dijo López Obrador, que abandera la coalición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Acompañado por decenas de seguidores, López Obrador, quien encabeza los sondeos de voto para las presidenciales, cumplió el registro formal de su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador aseguró que sus aspiraciones son "estar a la altura" de Benito Juárez (1858-1872), Francisco I. Madero (1911-1913) y Lázaro Cárdenas (1934-1940), presidentes que ocuparon el cargo en momentos cruciales para la historia de México.

Como presidente, Juárez enfrentó la guerra de la Intervención Francesa (1864-1867) y el Segundo Imperio Mexicano; Madero combatió la dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911) y Cárdenas decretó la expropiación petrolera de 1938.

El candidato izquierdista anticipó que de llegar a la Presidencia acabará con los fueros y privilegios y propondrá reformar la Constitución para que los presidentes en funciones puedan ser juzgados por corrupción y delitos electorales.

"El buen juez por su casa empieza; vamos a enviar un iniciativa para modificar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y por corrupción", aseguró.

Llamó a sus seguidores a tener confianza y les reiteró que mantendrá vigente su credo "de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

"Triunfaremos y juntos haremos historia", remató, evocando el nombre de la coalición que lo apoya.

López Obrador es el segundo de los candidatos en formalizar su candidatura presidencial ante el INE después del registro de Ricardo Anaya, de la coalición formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

José Antonio Meade, abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, acudirá ante el INE el próximo domingo, cuando se cumple el límite para el registro de las candidaturas.

Además de los aspirantes presidenciales respaldados por partidos políticos, el INE tiene en trámite la aprobación de las candidaturas independientes de la ex primera dama Margarita Zavala; el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el senador con licencia Armando Ríos Piter.

Las campañas presidenciales transcurrirán a partir del 30 de marzo y hasta el 27 de junio y el 1 de julio se celebrarán las votaciones en las que estarán en juego la Presidencia de México y otros 3.400 cargos en 30 de los 32 estados del país.