López Obrador pide investigar falta de obras de arte en excasa presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy investigar la desaparición de obras de arte de la exresidencia presidencial de Los Pinos, aunque pidió "no hacer escándalo" hasta comprobar todos los elementos.

"En Los Pinos, según me han informado, al parecer no hay muebles y faltan pinturas y algunas obras, pero no se sabe si se entregaron a los fondos, porque muchas obras de arte que están en las oficinas públicas son patrimonio de Hacienda", puntualizó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Este jueves los medios de comunicación informaron de la presunta desaparición de obras de arte de la exresidencia oficial de Los Pinos, usada por Enrique Peña Nieto (2012-2018) y hoy reconvertida en centro cultural.

Horas después, la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Cultura y Secretaría de la Función Pública anunciaron una auditoría para evaluar el inventario de bienes encontrados en Los Pinos.

"No se sabe si se entregaron. Se está viendo, y en su momento se va a saber. Hay que verlo primero, no quiero que hagamos escándalo de nada si no tenemos elementos", apuntó el líder izquierdista.

En otros temas, el presidente de México celebró hoy la aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, que ahora deberá ser ratificada en el Senado.

Y también habló del acuerdo entre México y Canadá para modernizar las plantas hidroeléctricas.

"Se calcula que podemos incrementar en el sexenio al doble la producción de energía eléctrica de estas plantas, que es una energía limpia y barata", apuntó.

También tuvo palabras para el periodista Carlos Payán, quien ayer fue condecorado en el Senado con la medalla Belisario Domínguez.

"Es un reconocimiento al periodismo de México, y él dedicó esta medalla a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, en el noble oficio del periodismo", agregó.

Habló también de la adquisición o urbanización de terrenos ya existentes para crear instalaciones para la futura Guardia Nacional, un órgano de seguridad que sumará militares, marinos y policías federales.

"Necesitamos recursos, porque se requieren 266 coordinaciones territoriales para garantizar la seguridad pública. Y de 120.000 a 150.000 elementos, e instalaciones, para hacer las cosas bien", puntualizó.

Finalmente, también celebró la decisión de rectores de universidades públicas, como Enrique Graue de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decidieran bajarse el salario, como parte del plan de austeridad de López Obrador.