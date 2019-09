Lorena Roldán anima a "sacar a Sánchez de la Moncloa y bajarlo del Falcon"

La portavoz de la ejecutiva de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha animado este viernes a la ciudadanía a acudir a las urnas el 10 de noviembre para "sacar a Sánchez de la Moncloa y bajarlo del Falcon" ya que, ha dicho, "a los españoles les quita el sueño que Sánchez siga en la Moncloa".

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas frente a la conselleria de Economía y Hacienda, donde hace hoy dos años el soberanismo se manifestó en protesta por los registros judiciales que se llevaron a cabo, unos hechos que resultan clave en las acusaciones contra los líderes independentistas encarcelados, en especial contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"A (Pedro) Sánchez no le quita el sueño que tengamos que repetir elecciones por culpa de su fracaso y nos cueste una millonada. No le quita el sueño su pacto de la vergüenza con los ultranacionalistas y Bildu en Navarra. Ni que (Quim) Torra se dedique a pisotear los derechos de los catalanes y diga que no va a acatar la sentencia (del Tribunal Supremo)", ha declarado Roldán.

La dirigente del partido naranja se ha referido así de forma velada a las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones en relación a las peticiones de Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición -"No dormiría tranquilo", afirmó ayer Pedro Sánchez en una entrevista-.