Los Lores aprueban una enmienda para eliminar la fecha oficial del "brexit"

La Cámara de los Lores del Parlamento británico aprobó hoy una enmienda a la ley del "brexit" en la que pide al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, eliminar la fecha oficial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) establecida para el 29 de marzo de 2019.

La enmienda, encabezada por el conservador duque de Wellington fue respaldada por 311 lores, frente a los 233 que votaron en contra.

"Sabemos que el fin de esta ley es abandonar la Unión Europea. Pero la fecha no debe definirse ni especificarse por si se volviera necesario por el interés nacional acordar una extensión", dijo hoy el duque de Wellington.

"Deberíamos dar a los ministros un poco más de flexibilidad para obtener el mejor trato posible, que causará el menor daño a la economía e interés nacional", agregó en su defensa de la enmienda, que también respaldo la baronesa Hayter de Kentish Town.

Además, la Cámara Alta aprobó hoy -en el sexto y último debate de la llamada fase de informes sobre la ley del "brexit- otra enmienda que pide que se permita al Reino Unido continuar participando en agencias de la UE, aprobada por 298 votos a favor y 227 en contra.

Asimismo, solicitó que las futuras leyes del bloque comunitario se puedan reproducir en el estatuto del Reino Unido.

Con éstas ascienden a 12 las cuestiones sobre las que tendrán que debatir los diputados de la Cámara de los Comunes concluida esta fase de informes sobre la normativa que traspondrá gran parte de legislación europea al cuerpo legal británico una vez Londres y Bruselas rompan sus lazos.

La Cámara Baja deberá aceptar o rechazar los cambios propuestos por los Lores y después devolver una vez más el texto a la Cámara Alta, en un proceso que en la política británica se conoce como "ping-pong".

Los Lores comenzaron a evaluar la ley el pasado 18 de abril, momento en el que Gobierno de Theresa May sufrió su primera derrota cuando éstos respaldaron por 348 votos a favor y 225 en contra una enmienda favorable a que el país permanezca en la unión aduanera comunitaria.

Al contrario que en los Comunes, donde May tiene mayoría gracias al apoyo de los diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), los conservadores no son mayoría en los Lores, donde los parlamentarios no son electos, sino que ocupan asientos hereditarios, designados por los partidos o por la iglesia anglicana.