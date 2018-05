El M5S rechaza un Gobierno tecnócrata y renueva su propuesta a la Liga Norte

El líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, afirmó hoy que su partido no apoyará un Gobierno tecnócrata y renovó su propuesta a la Liga Norte de Matteo Salvini de elegir a una "tercera persona", al margen de ellos dos, para dirigir un Ejecutivo, tras reunirse con el jefe de Estado, Sergio Mattarella.

Mattarella comenzó hoy una última ronda de consultas con los partidos políticos para acabar con la parálisis que vive el país debido a la falta de una mayoría parlamentaria tras las elecciones del pasado 4 de marzo.

Di Maio reiteró al jefe de Estado que su partido no está dispuesto a apoyar un Gobierno que no sea político y que si no se llega a un acuerdo con la Liga Norte se debería volver a votar.

"Personalmente y como partido no estamos dispuestos a votar la confianza a gobiernos técnicos, no queremos acabar como en 2011", agregó Di Maio, en referencia al Gobierno tecnócrata que encabezó el ex comisario europeo Mario Monti.

Defendió que su partido "ha hecho de todo en estos dos meses para formar un Gobierno proponiendo un acuerdo basado en el modelo alemán partiendo del presupuesto que el M5S es la primera fuerza del país".

Di Maio acusó a las dos fuerzas que han perdido las elecciones, en referencia a Forza Italia de Silvio Berlusconi y al Partido Demócrata, de "hacer de todo para que el M5S no gobierne".

Reiteró que su deseo de ser primer ministro no ha sido nunca una imposición en las negociaciones y por tanto reafirmó su disponibilidad "a elegir a una tercera persona que pueda representar el acuerdo de Gobierno que han pensado".

Este consiste en abolir la reforma de las pensiones, en aprobar una ley anticorrupción e introducir la renta de ciudadanía, un ayuda mensual a quienes no tengan trabajo.