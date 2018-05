M5S denuncia ataques de "eurócratas" mientras negocia un Gobierno con la Liga

El líder del Movimiento 5 Estrellas italiano (M5S), Luigi di Maio, que prosigue negociando con la Liga Norte (LN) para intentar formar un gobierno, denunció hoy los ataques de "eurócratas" y dijo que percibe "mucho miedo en un cierto 'establishment'".

El M5S y la ultraderechista Liga prosiguieron hoy su negociación para elaborar un "contrato de gobierno" en el que estipularán los temas esenciales a abordar en un hipotético ejecutivo conjunto.

Di Maio, que criticó las prisas y "ataques" que han recibido por el tiempo transcurrido en las negociaciones, dijo que el documento está "casi concluido" seis días después de comenzar su redacción y recordó que en Alemania los conservadores de Angela Merkel y los socialdemócratas requirieron casi seis meses para su acuerdo.

"Veo a muchas personas que meten prisas, que dicen que perdemos tiempo, que no hacemos nada, ¿Cómo se puede decir eso? (...) No hay un solo periódico que no apueste por el fracaso de esta negociación", lamentó en una retransmisión en directo por Facebook.

Di Maio denunció que el M5S y la Liga padecen "ataques todos los días, también de cualquier eurócrata que no ha sido votado por nadie".

Desde Bruselas siguen con interés los avances entre estas dos fuerzas euroescépticas y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, advirtió hoy de que el nuevo gobierno deberá respetar las normas fiscales de la Unión Europea (UE), con sus límites al déficit y la deuda.

"Cuanto más ataques llegan, más me motivo a sacar adelante esta idea de gobierno ¿Lo lograremos? No lo sé, pero en la negociación se está haciendo un buen trabajo", avanzó Di Maio.

Y agregó: "Veo mucho miedo en un cierto 'establishment' ante el cambio, pero quien tiene miedo al cambio hoy es nuestro enemigo, no es nuestro amigo".

No fue el único que se enredó con las instituciones comunitarias pues el líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo Salvini, lo hizo también al abordar una de las competencias que aspira a controlar en el hipotético nuevo gabinete: el flujo migratorio.

Y es que el comisario europeo de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos, ha señalado que confía en que el nuevo ejecutivo en Italia no cambie su postura en política migratoria y ha elogiado los esfuerzos del país en el rescate de personas en el Mediterráneo.

No obstante Salvini, que ha pedido en las negociaciones "mano libre" para gestionar las oleadas migratorias, advirtió al comisario que ya se han acogido a muchos inmigrantes y que ahora es el turno de las deportaciones.

"Desde la Unión Europea se produce la enésima e inaceptable interferencia por parte de quien no ha sido elegido. Hemos acogido (a inmigrantes) y les hemos mantenido ya demasiado, ahora es el momento de la legalidad, la seguridad y las deportaciones", contestó Salvini.

Mientras Di Maio y Salvini denuncian estos supuestos ataques, sus expertos técnicos siguen las negociaciones para elaborar el programa del que, poco a poco, se van conociendo algunos detalles, como que prevé bajadas de impuestos y reducción de la burocracia.

También se plantean medidas como recortes en las "pensiones de oro" (de altas cuantías), "revisar los vínculos" económicos europeos que coartan las inversiones "dialogando con otros países" o introducir la pena de cárcel para quienes evadan impuestos, concretó Di Maio.

Más de setenta días después de las elecciones del 4 de marzo en las que nadie obtuvo mayoría, el M5S y la Liga han pedido más tiempo al jefe del Estado, Sergio Mattarella, antes de presentarle el programa y el equipo de gobierno.

Sin embargo estos dos partidos, aunque comenzaron destacando los progresos de la negociación, el lunes reconocieron "visiones diferentes" en temas como inmigración o "la nueva posición de Italia en la UE", escollos que han atascado el debate.

"Hay algunos temas sobre los cuales estamos alejados y está claro que no podemos acudir a Bruselas con un gobierno que represente ideas alejadas. Serán las próximas horas cuando se decida", señaló hoy Salvini a su salida de la Cámara de los Diputados.

Por ello, dijo que "o nace un Gobierno fuerte" con un acuerdo con el M5S "sobre todo o casi todo" o, en caso de que "persistan las divergencias", optó por convocar nuevas elecciones.

Las dos formaciones prevén concluir las negociaciones esta semana pues prevén someter a la votación de su militancia el próximo fin de semana el acuerdo de gobierno.

Por el momento, indicó Di Maio, no se ha debatido sobre el nombre del futuro primer ministro, que podría ser una tercera persona, ni tampoco sobre el reparto de los ministerios.