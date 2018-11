El M5S prepara la salida de su candidato en Corleone por una foto con la familia de un mafioso

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) ya ha comenzado los trámites para expulsar a su candidato a las elecciones municipales de Corleone, en Sicilia (sur), después de que este abogara por aceptar socialmente a los familiares de los mafiosos.

El líder del M5S y vicepresidente del Gobierno italiano, Luigi Di Maio, defendió anoche la expulsión de Maurizio Pascucci, candidato a alcalde en Corleone, de la formación por haberse fotografiado con un familiar de Bernardo Provenzano, el cruento jefe de Costa Nostra, fallecido en 2016.

"En mi opinión, dada la gravedad de los hechos, merece el máximo castigo, es decir, la expulsión del M5S. (...) Esto no es un comportamiento del M5S y como tal debe ser sancionado de inmediato", dijo Di Maio.

La formación ya ha iniciado los trámites para su expulsión, informan los medios locales.

Di Maio, que se encuentra en el municipio siciliano de Palermo, ha reprochado este sábado de nuevo esta actitud de su candidato en Corleone.

"No he hablado con Pascucci. Soy un ministro de Italia, antes incluso que líder del M5S. El Estado no negocia con la mafia, no habla con la mafia y tampoco debe dar señales mínimas de cercanía en este sentido", ha subrayado quien es también ministro de Desarrollo Económico y de Trabajo.

Además de hacerse una foto con un familiar de Provenzano, Pascucci también ha pedido que se abra "un diálogo" con los familiares de los mafiosos: "A veces un condenado por ser mafioso implica a toda su familia y sus parientes son también señalados como culpables", opinó en un vídeo difundido por el diario "La Repubblica".

Corleone, de unos 11.000 habitantes, ha sido uno de los centros de poder de Costa Nostra y en este municipio palermitano nacieron capos como Salvatore "Totò" Riina o Bernardo Provenzano, responsables de un sinfín de atentados y cruentos asesinatos.

En agosto de 2016 el Gobierno de Italia disolvió su ayuntamiento al constatar que la mafia se había infiltrado en sus órganos de gestión pública.

Tras un proceso de supervisión del consistorio, en los últimos dos años, mañana los vecinos de Corleone están llamados a votar por una nueva administración, al igual que los del cercano municipio de Palazzo Adriano, disuelto por la misma razón.