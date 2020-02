MINUTO POLÍTICO | Ciudadanos ocultó al Congreso que un vocal de la JEC cobraba del partido

El Gobierno celebra la aprobación en el Congreso de los objetivos de déficit que suponen la antesala de los Presupuestos Generales del Estado. Con esa votación, Pedro Sánchez encarrila no solo las cuentas públicas sino también la legislatura. No obstante, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos son conscientes de que todo depende de un hilo: la mesa de diálogo con la Generalitat, cuya primera reunión salió bien -mejor incluso de lo que los integrantes habían pensado-. Sin embargo, tanto Moncloa como ERC miran con recelos a Quim Torra ante el temor de que haga saltar por los aires ese instrumento con el que Sánchez se ha garantizado el apoyo de los republicanos siempre y cuando siga en marcha.

El camino hacia los presupuestos, por tanto, no está ni mucho menos expedito. En el Gobierno no quieren siquiera poner una fecha concreta a su aprobación más allá de un genérico "antes de que acabe el verano" y también han dejado claro que no los llevarán al Congreso hasta tener los apoyos amarrados. Con la reunión de la mesa de diálogo, Sánchez ha sorteado el primer obstáculo con cierto éxito, según reconocen todas las partes, porque logra mantener al Govern sentado con visos de continuidad, pero con la incertidumbre de hasta cuándo. "Torra ha querido transmitir que esta mesa de diálogo tiene continuidad y todos calculamos que va a durar largo tiempo", se encargó de decir la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión.

Lo cuentan Marina Estévez e Irene Castro.

