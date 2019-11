Los vecinos de Vallecas y de Usera pasan delante de carteles con las fotografías de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pero sin reparar en ellos; la inscripción "No contéis conmigo" encima del hashtag "yo no voto" no les llama la atención. Son parte de una campaña de intoxicación y desmovilización de la izquierda impulsada por un trabajador de una empresa contratada por el PP y por un militante del partido. Con ellos han empapelado algunas paredes de estos barrios de Madrid que tradicionalmente votan a partidos de izquierda para promover la abstención en las elecciones del 10 de noviembre.

"Será de las elecciones", dice un hombre que camina a unos metros del Puente de Vallecas. "Pues no lo sé, ganas que tiene la gente de tocar las narices", comenta otro. Las personas que caminan cuesta arriba por la avenida de la Albufera, donde el PSOE obtuvo la mayoría de votos en las últimas elecciones, avanzan sin prestar atención a los carteles. Muchos ya han sido arrancados en parte y otros, tapados con nuevos carteles en paredes empapeladas con decenas de anuncios.

