MINUTO POLÍTICO | Sánchez se encamina hacia una primera investidura fallida

Alberto Garzón, coordinador federal de IU, se ha mostrado crítico en las últimas horas en Twitter con la estrategia del PSOE de cara a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. "No tiene mayoría absoluta, ergo tiene que pactar 'algo' con 'alguien'", asegura en la red social. Y advierte: "Si no hay acuerdo tampoco habrá apoyo de investidura". "Imitar a Rajoy no sirve y ya llevamos dos meses con el mareo", añade.

