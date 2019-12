MINUTO POLÍTICO | Sánchez comienza la ronda de llamadas con los presidentes autonómicos

¡Buenos días! Comenzamos la jornada en la que veremos una importante actividad por parte del PSOE, por un lado con llamadas a los presidentes autonómicos y, por otro, con reuniones en el Congreso con el resto de grupos políticos. Arrancamos con estas noticias:

– El PP justifica su 'no es no' en el apoyo de las bases: "Los nuestros nos dicen que si nos abstenemos rompen el carné". Casado sale de la reunión con el líder del PSOE convencido de que no romperá con Unidas Podemos porque "no podría explicarlo ante sus bases ni hacerlo público".

– La crisis catalana atraviesa la UE: desde el discurso de Borrell contra los jueces belgas a la elección de la Defensora del Pueblo europeo. El nuevo jefe de la diplomacia europea carga contra la justicia flamenca en una rueda de prensa con el ministro de Exteriores de Singapur.

– Las fiscales de Púnica piden que dos peritos examinen contratos de obras de Metro en busca de "irregularidades". El instructor del caso cuantificó en 74,9 millones de euros los sobrecostes de la ampliación de tres líneas del suburbano de Madrid: de los 141 presupuestados a 216.

– El fútbol se suspende por "puto nazi" pero no por insultos racistas, "Shakira es de todos" o "Míchel, maricón". La Federación de Fútbol no aclara si a partir de ahora todos los partidos donde se profieran insultos de cualquier tipo serán suspendidos, como prevé la normativa en casos que "revistan gravedad".