MINUTO POLÍTICO | Segundo aniversario del 1-O

El Ayuntamiento de Madrid pretende reducir un 20% las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) en 2023 abriendo el tráfico a más vehículos en el centro de la ciudad. El consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida permitirá la libre circulación de los vehículos con etiqueta C ocupados por dos o más personas por el área de bajas emisiones, pero desconoce cuántos coches con estas características van a entrar porque todavía no se han elaborado modelos de comportamiento del tráfico con esta nueva variable.

Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad aseguran que el plan presentado este lunes bajo el nombre de Madrid 360 es solo un "avance" y en los próximos meses se desarrollarán "más estudios con múltiples datos". Los técnicos, según las mismas fuentes, han hecho de momento "estimaciones" utilizando como base de datos el último Inventario de Emisiones al Parque Circulante, del año 2016, y "los últimos estudios realizados por la Universidad Politécnica de Madrid".

De momento, el único argumento del Ayuntamiento de Madrid para justificar el recorte de las restricciones los coches con etiqueta C, que en la práctica deja parcialmente sin efecto Madrid Central, no está respaldado por los datos. El alcalde de Madrid mantiene la tesis de que el efecto de permitir la entrada de más coches será "neutro" en las emisiones porque los ciudadanos compartirán más el vehículo para poder entrar. Y eso, a su vez, "mejorará la circulación" porque habrá menos coches. El plan, de 86 páginas, no incluye ningún dato a este respecto, solo una línea de actuación que consiste en "promocionar la alta ocupación".

Informa Sofía Pérez Mendoza.

