MINUTO POLÍTICO | Unidas Podemos pone a Calvo en la diana de la bronca en el Gobierno

Entrevistamos a Francisco Igea, candidato a las primarias de Ciudadanos frente a Inés Arrimadas. Se muestra crítico con el anterior presidente del partido, Albert Rivera, y defiende que Arrimadas es una línea "continuista". Critica la política de pactos de Albert Rivera tras las elecciones autonómicas "que situó al partido en una única parte del arco parlamentario" y sostiene que la portavoz parlamentaria es cómplice y que nadie de aquella dirección, salvo el líder, asumió responsabilidades.

Sin embargo, asegura que no busca un choque de trenes con Arrimadas: "no es una buena idea". Apuesta por alcanzar acuerdos con la otra candidatura sobre el modelo del partido. Si bien, lamenta que se "falte a la verdad" sobre sus intenciones. "no voy a permitir que se cuestione mi honestidad", subraya.

La entrevista es de Carmen Moraga y Laura Cornejo.

La puedes leer aquí.