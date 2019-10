MINUTO POLÍTICO | El voto de la derecha se concentra en el PP con la repetición electoral

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia, ha cargado contra Pedro Sánchez por su discurso sobre Catalunya que, asegura, "incomoda al PSC". El líder de Podemos ha acusado al presidente en funciones de "dar un giro a la derecha sin matices" y que busca "parecerse al PP y a Ciudadanos en el contexto de la sentencia". "Esto no se resuelve con eslóganes, se resuelve con diálogo", ha defendido en una entrevista en RNE. "Hay gente perpleja con Sánchez, que defendió que nunca aplicaría el 155 o que era un país plurinacional", ha remarcado. "Hay mucha gente que no es idiota que sabe que este debate sobre el 155 tiene que ver con que no quieren hablar del paro".

Iglesias también ha hablado sobre Íñigo Errejón, normalizando su candidatura y defendiendo que no quiere entrar en un "morbo mediático" de debate entre ambos. "Todo el mundo tiene derecho a escindirse de un partido", ha subyarado. Sin embargo, sí ha mostrado su sorpresa por "decidir no presentarse en algún sitio cuando se tiene vocación estatal". "Los ciudadanos son listos y saben las diferencias", ha insistido, recordando que no se podrán comparar Unidas Podemos y Más Madrid hasta que éste presente su programa.