MINUTO POLÍTICO | El día después de la sentencia del procés

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, ha criticado las protestas que durante horas se produjeron en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. "El derecho de manifestación no es un derecho sin límites, está limitado", ha asegurado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. El secretario de organización del PSOE ha criticado esta movilización porque "no es lo mismo cortar una carretera que un aeropuerto. "El propósito no era manfiestarse, era bloquear", ha subrayado.

Ábalos ha vuelto a señalar que el Gobierno "no se plantea" un indulto a los condenados por el juicio del procés. "En este momento nadie lo plantea, ni siquiera los interesados", ha asegurado. Ha defendido que el Gobierno considera la sentencia como "ajustada y serena".

Ábalos ha negado que en casos como el de Vera y Barrionuevo se produjeran indultos comparables, puesto que en aquel caso "hubo previamente un pronunciamiento del tribunal de Estrasburgo". A la pregunta de si se esperará entonces a la justicia europea, el ministro en funciones ha zanjado que son situaciones que "pueden producirse o igual no".

Posteriormente, en una entrevista en Ondacero, Ábalos ha asegurado que el Govern se mueve actualmente "en el terreno de las contradicciones" por sus discursos animando a las protestas y la actuación de los Mossos.