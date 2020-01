MINUTO POLÍTICO | El nuevo Gobierno toma forma

¡Buenos días! Arrancamos el viernes en el que se prevé que sigan conociéndose nombres de los ministros del nuevo Gobierno. Antes de que el Ejecutivo siga tomando forma, arrancamos con estos temas:

– Pedro Sánchez recupera la iniciativa e impone una estructura de Gobierno desconocida por sus socios. El socialista ha dependido durante las últimas semanas de la marcha de las negociaciones con ERC y Moncloa se vuelca ahora por recuperar la iniciativa.

– El exministro Soria usó la red exterior del Gobierno en sus negocios privados con empresas de sectores que reguló. El exministro y expresidente del PP en Canarias recurrió a los consejeros comerciales de España en el exterior para favorecer la internacionalización del grupo hotelero Hotusa.

– Casado ignora las críticas de víctimas de ETA tras ser utilizadas por el PP y busca sumarlas a su ofensiva contra Sánchez. El líder de los populares reúne en la sede de Génova a la presidenta de la AVT y le anuncia iniciativas "en defensa de la dignidad, la justicia y la reparación".

– La secretaria general del PP en Barcelona, demandada por despedir a una trabajadora embarazada a la que no hizo contrato. La trabajadora relata que un mes después de decir que estaba embarazada, la despidió alegando que "no la necesitaba más y no tenía cómo pagarle su salario".