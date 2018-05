Macri pide al Senado que no vote proyecto opositor contra subida de tarifas

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió hoy al conjunto de senadores que actúen con "responsabilidad" y no voten este miércoles a favor del proyecto de ley opositor "inconstitucional" que busca frenar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos impulsados por el Gobierno.

"Las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de la electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien, pero, ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían?, ¿de dónde sale el dinero para poder taparlo?", dijo Macri en un vídeo difundido en los canales oficiales de la Presidencia.

Con vistas a la sesión parlamentaria del miércoles, en la que se tratará el proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, Macri pidió a los senadores actuar "de manera racional" y que demuestren que existe "un peronismo responsable y confiable", que no se deja conducir por "las locuras" que impulsa su antecesora, la senadora Cristina Fernández y presidenta argentina entre 2007 y 2015.

"Confío en que van a actuar de manera racional porque la etapa del despilfarro terminó. La Argentina no puede gastar más plata de la que ingresa", remarcó el mandatario.

A su juicio, y aunque no adelantó si vetará la ley en el caso de ser aprobada, el proyecto es "inconstitucional", y al respecto recordó que varios gobernadores peronistas dijeron públicamente que el Congreso -en el que ningún grupo tiene mayoría absoluta pero los peronistas cuentan con gran representación- "no debe legislar sobre tarifas".

"No me voy a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar y buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y racionalidad. No importa quién esté en el Gobierno; tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos", sentenció Macri.

El presidente reprochó que en ninguna de las reuniones habidas con gobernadores y legisladores ha oído "una sola propuesta" que vaya en la línea de "ir reduciendo el déficit fiscal para no depender más del endeudamiento exterior ni genera más inflación".

"Durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis, que la energía es barata, que no cuesta. Es mentira que no los paga nadie. Los pagamos todos con más inflación y deuda", expresó para justificar el porqué de los fuertes aumentos en las facturas desde que llegó al poder en diciembre de 2015.

La oposición aprobó en la Cámara de Diputados el 9 de mayo un proyecto para frenar los aumentos dictados por el Gobierno de Macri en las tarifas del gas o la luz en los últimos meses y que el oficialismo considera "irresponsable" por el alto costo fiscal que podrá conllevar de ser aprobado.