Macri recibe familiares de caídos en las Malvinas por 36 años de inicio de guerra

El presidente argentino, Mauricio Macri, recibió hoy a familiares de soldados fallecidos en la guerra de Malvinas, al cumplirse 36 años del inicio de la contienda contra Reino Unido por la soberanía de las islas, un aniversario marcado por la reciente identificación de 90 combatientes enterrados allí.

El mandatario los recibió en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, acompañado del ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Allí expresó su reconocimiento a las familias que solicitaron la identificación de 107 de los 123 caídos que, hasta ahora, permanecían enterrados bajo las letras "NN" (sin identificar) en el cementerio Darwin de las islas.

En diciembre, gracias al trabajo del equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se identificaran los cuerpos de 90 de esos 107 soldados que combatieron en una guerra que finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las tropas del país suramericano.

Este lunes, en coincidencia con el 36 aniversario, la organización Familiares por la Identidad emitió un comunicado en el que destacó esos 17 casos que permanecen sin identificar e hizo hincapié en que esperan con "mucha ansiedad" resultados.

En el texto, las familias aglutinadas en esa asociación repudiaron que, para el viaje de un día que el Gobierno organizó a Malvinas el pasado 26 de marzo con allegados de los identificados, solo se contó con la opinión de la Comisión de Familiares de Caídos.

"No fue un viaje humanitario. Se nos impuso un cupo de dos familiares por cada caído, pero la realidad del viaje demostró que no se priorizó a los familiares, sino todo lo contrario, ya que hay hermanos y padres que quedaron afuera y se incluyó a personas que no tenían nada que ver, ni nada que hacer en nuestro viaje", denunciaron.

"Hemos esperado paciente y abnegadamente 36 años para asumir ese día y hacer nuestro duelo, era justo que pudiéramos estar allí un período más extenso como para afrontar una experiencia muy dolorosa desde lo psicológico y desde lo emocional, pero todo fue organizado muy rápido para cumplir por compromiso y no con el corazón", agregaron.

La fecha del 2 de abril recuerda el desembarco en 1982, en plena dictadura militar (1976-1983), de las tropas argentinas en las Malvinas con el objetivo finalmente truncado de recuperar el territorio, que el Reino Unido se anexionó en 1833.

Los actos de homenaje a los 649 soldados argentinos que -junto a 255 británicos y tres isleños- cayeron en la contienda se replicaron en varios puntos del país durante todo el día.

Como cada año, el acto central tuvo lugar frente al Monumento a los Caídos, ubicado en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego y la ciudad más austral del país.

Allí, el ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio, presidió la ceremonia, acompañado de autoridades políticas, veteranos, familias y personal militar.

"Muchos de nuestros héroes murieron por defender ese suelo patrio para que flameara nuevamente allí nuestra bandera", destacó Frigerio antes de señalar la importancia de "mirar hacia el futuro para encontrar caminos inteligentes y avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas".

"Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y la Justicia", aseguró, según un comunicado de la cartera.