Macri: La relación entre Argentina y España es la de dos amantes reencontrados

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, considera que la relación entre su país y España "es la de dos amantes que se han reencontrado".

En una entrevista que hoy publica el diario ABC concedida en vísperas del viaje del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a Argentina, Macri afirma que espera que esta visita le ayude a convencer a los españoles, "definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, de que esta es su casa".

"No van a encontrar en el mundo un país que los reciba con tanto afecto", revela el presidente argentino, que cree que este viaje "refuerza todo lo bueno que tenemos entre Argentina y España. Estoy muy contento con la visita de un amigo como Mariano Rajoy, al cual se va a sumar otro amigo, el Rey Felipe, que vendrá el año próximo".

Respecto a su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Macri afirma que "con Argentina ha tenido enorme consideración. Él, su Gobierno y el Congreso de Estados Unidos nos han dado un apoyo manifiesto, que ya empezó con Barack Obama. Nos apoyan en las reformas y nos dieron la bienvenida al mundo después de tantos años de aislamiento".

Preguntado por su objetivo de "pobreza cero", el presidente argentino responde que éste va por "el buen camino".

"Pobreza cero es como un faro al que tenemos que ir. Sabemos que lleva años, pero lo importante es dar pequeños pasos todos los días en la dirección correcta, y eso es lo que estamos haciendo. Los resultados señalan que hemos pasado de más de un 32 % de pobreza a un 25,7 %".

También se pronuncia sobre el hecho de que el Papa Francisco no haya viajado ni a Argentina y ni a España. "Sabe que aquí no necesita invitación, puede venir cuando quiera. Estará buscando el momento adecuado", explica Macri, que agrega que "es raro que el Papa no vaya a España siendo un país tan católico".

"Estoy en contra del aborto y a favor de la vida", dice sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto en Argentina, pero asimismo afirma que no vetará la ley si ésta es aprobada.

Macri opina que "el peronismo es uno de los grandes misterios de la humanidad. Creo que el peronismo tal y como lo conocimos no va a existir más".

"Por más que Cristina Fernández (anterior presidenta) lo niegue en su cabeza, Argentina cambió y, si Dios quiere, ya no hay vuelta atrás", declara.