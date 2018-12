Macron dice que el G20 logró un "arraigo unánime" por un sistema multilateral con reglas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró hoy que la cumbre del G20 de Buenos Aires "alcanzó las expectativas" en asuntos como el clima y el comercio, y confirmó que se ha conseguido un "arraigo unánime" por un sistema multilateral basado en reglas.

"El multilateralismo es más importante que nunca. Está conociendo una auténtica crisis y sufriendo tensiones múltiples. Hemos confirmado un arraigo unánime por un sistema multilateral basado en reglas", señaló Macron en una conferencia de prensa tras terminar la reunión del grupo.

Sobre el cambio climático, señaló que la "línea roja" era el apoyo de los 19 miembros, el G20 menos Estados Unidos.

"Lo tenemos. Compromiso para determinar reglas nuevas", sentenció.

En el tema comercial, que incluye un fuerte apoyo a impulsar una reforma de la Organización Mundial del Comercio, el líder francés destacó que con su homólogo estadounidense, Donald Trump, también estuvo de acuerdo.

"EE.UU. acepta un texto sobre el multilateralismo que es claro, que respeta reglas internacionales", afirmó.

"Trump estuvo presente en la sesión de cierre y clausura de esta cumbre y no expresó ninguna opinión disidente o contraria", agregó al ser preguntado por qué hará si el mandatario norteamericano -uno de los presidentes clave en la cita por la política arancelaria que implantó en su país- no acepta los compromisos del comunicado final de hoy, para lo que Macron prefirió no especular.

Según aclaró, "el único matiz" con respecto a Estados Unidos está en el tema climático, sobre lo que aseguró que Trump recordó que Estados Unidos no adhiere al Acuerdo de París, que tiene en Macron uno de sus máximos defensores.

"Pero incluso la manera que lo dijo consideró que la lucha contra el cambio climático es importante", concluyó.

Para el presidente francés, el "gran mensaje" de la cumbre es que Europa "se hace oír" cuando es firme y unida".

Aun así, señaló que el continente tiene que demostrar más ambición en lo que respecta a clima y comercio e ir más lejos.