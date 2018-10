Macron amenaza con sanciones contra los responsables de matar a Khashoggi

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, transmitió hoy al rey saudí, Salmán bin Abdelaziz, su "profunda indignación" por la muerte del periodista Jamal Khashoggi y se mostró dispuesto a adoptar sanciones internacionales contra los culpables.

El Palacio del Elíseo informó en un comunicado de que Macron y el rey Salmán conversaron hoy por teléfono sobre la investigación del asesinato de Khashoggi y el mandatario francés reclamó al dirigente saudí que "se haga toda la luz sobre las circunstancias" que rodean a la muerte del periodista.

"Francia no dudará en adoptar, de acuerdo con sus socios, sanciones internacionales contra los culpables", según la nota.

Macron recordó al monarca saudí la "prioridad esencial" que representa para su país "la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de las libertades públicas".

Ambos líderes también trataron sobre otras cuestiones regionales, como los conflictos en el Yemen o en Siria.

Previamente, el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, había señalado hoy que París no tomará medidas contra Riad hasta que no se aclaren los hechos, pero, en el caso de que se demuestre su responsabilidad, adoptará sanciones que no se limitarán a las exportaciones de armas.

Griveaux insistió en que sólo se pronunciarán cuando los hechos estén absolutamente claros y los servicios secretos franceses tengan la confirmación.