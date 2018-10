Macron alaba la decisión "extremadamente digna y respetable" de Merkel

El presidente francés, Emmanuel Macron, alabó hoy la decisión "extremadamente digna" y "respetable" de la canciller alemana, Angela Merkel, de no continuar en el cargo después de 2021 tras los malos resultados de su partido en el "Land" de Hesse.

"Es su decisión. Me parece extremadamente respetable", declaró el mandatario francés durante una rueda de prensa con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.

"Merkel nunca ha olvidado cuáles son los valores de Europa y ha dirigido su país con mucho valor", dijo Macron, que aseguró sentir "admiración" por su homóloga alemana.

El jefe del Estado francés compartió su inquietud por un contexto que "no tiene nada de tranquilizador" ante la progresión de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que logró ayer un 13,2 % de los votos, 9,1 puntos más que en 2013, y entró en la última de las 16 cámaras regionales que le quedaba por conquistar.

"Si la extrema derecha sube es que otros partidos no consiguen dar una respuesta al enfado de la gente ni a sus miedos. No hay que esconder esta cólera y este miedo, hay mirarlos a la cara", defendió Macron, para quien el aumento de la extrema derecha es un fenómeno "europeo y no solo alemán".

Merkel, presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) desde 2000 y elegida en cuatro ocasiones canciller de la República Federal de Alemania, anunció hoy que no se presentará a la reelección de ninguno de estos cargos, en respuesta a los resultados de las elecciones del "Land" de Hesse, donde su partido sufrió un fuerte retroceso.