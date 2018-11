Macron declina responder a Trump y dice que los aliados "se deben respeto"

El presidente francés, Emmanuel Macron, declinó hoy responder a las críticas que recibió de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y optó por destacar los estrechos lazos que unen a ambos países.

"Entre los aliados, nos debemos respeto y el resto no me interesa escucharlo (...) Estados Unidos es nuestro aliado histórico y continuará a serlo", dijo en una entrevista al canal público TF1 y realizada a bordo del portaaviones Charles de Gaulle -atracado en Toulon, en el sur de Francia-.

"Todo eso no tiene ninguna importancia. No voy a debatir con el presidente de Estados Unidos a través de tuits", agregó en alusión a las duras críticas que Trump vertió contra Macron en la red social.

Después de haber participado el domingo en París en el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, Trump arremetió el martes contra el plan de creación de un Ejército europeo ideado por Macron, contra la baja popularidad del mandatario francés y contra supuestas trabas comerciales francesas.

"Ser aliado no es ser un vasallo. Para no serlo, debemos no ser dependientes de ellos", justificó el presidente galo para la puesta en marcha de un Ejército europeo que también cuenta con el apoyo del Gobierno alemán.

Macron recordó que Francia ha estado siempre al lado de Estados Unidos cuando lo ha necesitado, como en los ataques yihadistas al World Trade Center de Nueva York en 2001, y viceversa, como sucedió con la contribución estadounidense en las dos guerras mundiales.