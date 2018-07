Madre de víctima del Alvia asegura que cinco años después aún no ha recibido ni una disculpa de Renfe

María Concepción Díaz, de la asociación de Perjudicados por el Accidente de Angrois, ha señalado este martes en la comisión del Congreso que investiga el siniestro del Alvia de 2013 que casi cinco años después de la catástrofe no ha recibido ninguna llamada, ni ninguna disculpa por parte de Renfe.

Durante la primera sesión de la comisión de investigación han comparecido varias víctimas entre ellas Díaz, que perdió en dicho accidente a su hijo de 27 años y a la novia de éste. Según ha relatado ante los diputados, en este tiempo no ha recibido ninguna llamada de la empresas ferroviarias RENFE, ni ADIF para transmitir un mensaje de apoyo. "Estoy esperando una llamada. Un 'lo siento', ¿tanto cuesta eso? Jamás he recibido una llamada de RENFE", ha explicado.

Díaz, en la línea de la mayoritaria Plataforma de Víctimas del Alvia, ha lamentado que con 80 muertos "a sus espaldas" no haya dimitido ninguno de los responsables políticos. Al tiempo ha criticado que durante estos años las víctimas hayan tenido que ir sorteando "una zancadilla tras otra" por parte de las autoridades, que, asegura, "no han dado la cara", repartiendo culpas entre PP y PSOE.

"Estoy declarando cuando tendría que ser al contrario, mi hijo ha muerto y deberían estar declarando los responsables de la catástrofe y no yo", ha criticado en una de sus respuestas ante los diputados, lamentando que en España han sido todo "trabas" mientras que en Europa se les ha escuchado y se ha impulsado una investigación independiente.

EL PP CRITICA QUE SEA UN JUICIO POLÍTICO

En su intervención, el diputado del PP, Miguel Barrachina, ha recordado a Díaz que la Eurocámara prohíbe que se constituyan comisiones cuando existe una actuación judicial en curso, por lo que no tendría cabida una comisión como la del Congreso en Bruselas.

Barrachina ha mostrado su intención de que se investigue el caso y le ha transmitido a la víctima su compromiso con ello aunque ha realizado un alegato en contra de la "politización" de los accidentes. "Aquí no hay nadie independiente, solo ha escuchado juicios políticos", ha advertido el diputado 'popular', criticando a otros miembros de la comisión por los "exabruptos" que a su juicio han emitido en la primera sesión.

Ante esto la compareciente ha contestado que por su condición de víctima no va a politizar "nada". "Por un lado va el juez y por el otro va lo político", ha explicado. "No vamos hablar del sistema de frenado cuando el tren se ha estrellado, lo que hay que depurar son responsabilidades políticas", ha reiterado, apuntando a las figuras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o a los exministros de Fomento; el actual eurodiputado José Blanco y la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Y ante las explicaciones del PP, ha afirmado que las víctimas ya conocen lo sucedido y "la cuestión" es que ahora la cuestión es que los 'populares' lo quieran conocer.

PSOE HACE AUTOCRÍTICA

Entre las intervenciones, ha destacado la del diputado socialista Odón Elorza que ha asumido una autocrítica hacia su partido por no haber facilitado la comisión antes.

"Deberíamos haberlo hecho en un ejercicio elemental de transparencia para que las víctimas y los responsables pudieran dar su versión de los sucedido", ha alegado, expresando su confianza en que este trabajo parlamentario sea útil.

En la última comparecencia de la primera jornada de la comisión ha acudido tambiñen Elena Moreno, víctima no afiliada a ninguna asociación, que se ha mostrado muy escéptica con la labor de la comisión. "Fue un accidente que sucedió y con una comisión no se arregla nada. Tenemos que dejar trabajar a la justicia libremente y cuanto antes acabemos mejor", ha reiterado.

Moreno, de avanzada edad, no se ha explayado en las respuestas a los diputados entendiendo que el accidente fue un trauma que quiere dejar atrás. "No me sentí desamparada, llevo el dolor conmigo y me molesta que se me esté recordado constantemente", ha subrayado.

Así ha dicho que la comisión no va solucionar nada y ha apostado por dejar el asunto en manos de los juzgados, reafirmando su confianza en la justicia española. Por el caso se eso ha defendido que el caso se lleve por el cauce judicial: "Esto no es asunto de una comisión", ha concluido la víctima.