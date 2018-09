Madre de bebé asesinada: El acusado nos atacó porque no quise mantener sexo

La madre de la bebé de 17 meses que falleció al ser lanzada por la ventana de una casa en Vitoria ha afirmado hoy que el acusado de estos hechos actuó motivado porque ella rechazó mantener relaciones sexuales con él, y su decisión le "tocó el orgullo".

"Otro motivo no hay", ha zanjado la joven en su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava contra el acusado de este asesinato, Daniel, un profesor de música natural de Sevilla, que está también acusado de intentar matar a la madre de la pequeña.

De hecho, durante su declaración, Gabriela, que en el momento de los hechos, la madrugada del 25 de enero de 2016 tenía 18 años, ha asegurado que el acusado la golpeó a ella y la arrastró de los pelos hasta el balcón-mirador del piso, donde también trató de lanzarla a ella por la ventana.

"Me dijo que me iba a hacer lo mismo", ha relatado la joven, que ha tenido que interrumpir su testimonio durante varias ocasiones al recordar lo sucedido, especialmente cuando se ha referido a sus intentos por sacar a su hija de la habitación para evitar que le sucediera algo. "Alicia lloraba. La empujé fuera de la habitación pero no me dio tiempo a cerrar la puerta", ha descrito

La joven ha explicado que había conocido poco tiempo antes de ese día al acusado a través de una red de contactos y que la primera vez que se vieron físicamente fue el noche anterior a la que se produjeron los hechos en una casa rural.