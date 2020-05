Madres exigen justicia para sus hijos muertos durante las protestas en Nicaragua

La Asociación de Madres de Abril (AMA), compuesta por mujeres que perdieron a sus hijos en ataques armados a manifestaciones antigubernamentales en 2018, exigieron este sábado que se investiguen las muertes y que se haga justicia.

Tras "dos años sin justicia, desde la Asociación Madres de Abril les decimos ¡Presentes! Hoy realizamos este homenaje para recordar con amor a nuestras víctimas, hijos y familiares, y exigir verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”, exhortó AMA en un acto celebrado y coordinado en redes sociales.

El 30 de mayo de 2018, fecha en que Nicaragua conmemora el Día de las Madres, los nicaragüenses realizaron una manifestación multitudinaria en Managua, denominada “la madre de todas las marchas”, en apoyo de las mujeres que habían perdido a sus hijos en acciones similares, y en la que murieron al menos ocho jóvenes.

Durante la jornada, expertos en armas y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estudiaron el caso, coincidieron en que los jóvenes opositores muertos recibieron disparos que se originaron en el punto donde se encontraban grupos de policías y paramilitares.

Según diversas fuentes, ataques armados a manifestaciones similares dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100.000 personas en el exilio, desde el levantamiento contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018.

"La lucha que llevamos en AMA es para que haya justicia, verdad, memoria, garantía de no repetición, porque tenemos más hijos, y los otros jóvenes, que vienen para arriba, las personas que están vivas luchando por su vida y por la liberación de Nicaragua, no sean asesinadas”, dijo una de las madres, María Elena Cepeda.

"Hay recuerdos que inspiran luchas, la historia de todas las madres nicaragüenses nos muestra su fuerza, en especial, las que no se cansan de exigir libertad para sus hijos e hijas, secuestradas por la dictadura, y las ‘tayacanas’ (mujeres fuertes) madres de abril, que no se rinden, ¡exigen justicia sin impunidad, verdad, reparación y no repetición! A ellas nuestro especial reconocimiento", destacó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

"Honramos la vida, la valentía, el amor sin límites. Continuamos juntos y juntas en nuestro compromiso con la justicia, verdad y no repetición", indicó la también opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Los sucesos de 2018 mantienen a Nicaragua en una crisis sociopolítica que ha producido una caída económica que, según los expertos, este año podría pasar a ser depresión, luego de tres años de retroceso.

Los opositores responsabilizan a Ortega de los ataques armados durante las protestas que dejaron entre 325 y 684 muertos, según datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.