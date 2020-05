Más Madrid pide a Ayuso que se disculpe por la "auténtica vergüenza" del acto de Ifema

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Perpinyà se ha indicado que es "lógico" que se abra una investigación por parte de Delegación del Gobierno por las aglomeraciones en dicho acto. "Lo que no es lógico es que Ayuso ahora pretenda desentenderse cuando lo que se vivió ayer en Ifema fue una cosa esperpéntica", ha lamentado.

El portavoz de Más Madrid ha criticado que en el encuentro de ayer vieran a una presidenta "engullida por una campaña de marketing" y ha indicado que no entiende que no haya "asumido" su responsabilidad y no "haya pedido perdón" por enviar "cientos de invitaciones" para este acto. "Fue una auténtica vergüenza", ha espetado.