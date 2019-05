Más Madrid propone quitar subvenciones a Feria de San Isidro, más centros de protección animal y nueva Ley de Caza

Así lo han manifestado esta tarde varios candidatos de Más Madrid, entre ellos los cabezas de lista a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital, Íñigo Errejón y Manuela Carmena, junto a los candidatos Amanda Romero, de la candidatura municipal; Sara Vicente, por Móstoles y Clara Ramas y Alejandro Sánchez, por la Comunidad de Madrid. El acto también ha contado con la presencia de Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo. Entre los asistentes estaban los actores Dani Rovira y Fernando Tejero, con sus perros.

Carmena ha empezado su intervención recordando que una de sus medidas esta legislatura fue crear un centro de adopción animal en el Retiro, "que no funciona bastante bien pero se ha hecho" gracias a que escuchó la propuesta de una vecina el primer día que gobernó. "Las normas es que nadie podía entrar en la planta noble de Cibeles, ni los funcionarios", ha revelado.

Entre el balance, Carmena ha citado la prohibición de los circos con animales en la capital, con una moratoria de un año, la plantación de 100.000 árboles, el programa de esterilización de gatos y un albergue para las personas con mascotas, "aunque los animales no votan". Ahora se propone que el Ayuntamiento se encargue de las mascotas de las personas que enfermen.

"Lo hemos hecho bien, hemos cambiado Madrid, con gente sencilla. Ser alcaldesa es como ser presidente de la comunidad de propietarios pero en grande. Hay que votar muy bien. Hay personas que piensan en el poder por el poder y no en la capacidad para mejorar la ciudad y hacerla singular y distinta", ha añadido.

ÁREA DE GOBIERNO DE PROTECCIÓN ANIMAL

Más Madrid ha propuesto hacer de la capital de España una ciudad amiga de los animales, con la creación de un Área de Gobierno de Protección Animal, una Concejalía específica para desarrollar políticas comprometidas con su bienestar, con el fomento de la convivencia responsable y con el apoyo a la ciudadanía y las entidades de protección animal que realizan su labor en la capital.

Entre otras medidas, la candidata local Amanda Romero ha avanzado que esta Concejalía abrirá, en caso de gobernar Más Madrid, un nuevo Centro de Protección Animal; se elaborará un Plan especial para la implementación eficaz del 'sacrificio cero'; se potenciará la estrategia para la gestión de colonias felinas en Madrid a través del Método CER y se crearán programas de atención a los animales de los colectivos más vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia, mayores o personas sin hogar. También se sustituirá la pirotecnia convencional por silenciosa.

Romero ha manifestado que entiende la protección animal como "una extensión de las políticas de cuidados" del Ayuntamiento y quiere un Área específica "que sea un orgullo, un referente en materia de bienestar y protección animal, que permita dar una mirada específica y transversal a la protección de los animales, que ninguna persona vuelva a no saber a dónde llamar cuando encuentra un caso de maltrato o abandono animal".

Asimismo, la candidata ha propuesto un plan de coordinación de protocolos y servicios de seguridad y emergencias y cambiar la pirotecnia tradicional por silenciosa para proteger del ruido a los niños con autismo, mayores con problemas de deterioro cognitivo y los animales que tanto pánico sufren.

MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD

En la Comunidad de Madrid, el programa de Más Madrid incluye una actualización de la legislación para promover el bienestar animal, con una Ley Integral de Protección Animal, que además del 'sacrificio cero' promueva el 'abandono cero' y los circos sin animales, y una Ley de Caza, "pues es una de las pocas comunidades que aún se basan en la legislación de 1970", ha dicho el líder regional de Equo, Alejandro Sánchez. También incluirá menús vegetarianos en comedores públicos.

También ha dicho que promoverá la plaza de Las Ventas para la celebración de eventos pluriculturales, no solo taurinos, realizará una auditoría al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad y derogará el BIC a la tauromaquia.

Según ha indicado Sánchez, al PP "no les importa nada en absoluto los animales" y destinan "migajas" a la protección animal. "En Madrid más de 4.000 perros todos los años mientras cae el nivel de adopciones. Tenemos que controlar más la crianza y venta y fomentar la adopción por parte de las personas. No se trata de limitar la tenencia de animales. Lo que queremos es que la persona que quiera uno que lo adopte, no que los compre. Hay muchos animales huérfanos", ha subrayado.

El diputado autonómico ha abogado por un cambio normativo regional completo. "El PP aprobó una ley de animales de compañía, que no sirve. Prohibieron el sacrificio de animales en centros de acogida pero no sirve si no se fomenta la adopción, porque así solo saturamos los centros de acogida. Vamos a cambiar esa ley para evitar esta congestión".

El candidato de Más Madrid también se ha comprometido a aprobar un propuesta de esterilización de las colonias felinas también para la Comunidad y promover un centro de protección animal, además del Colmenar Viejo asistente, para los municipios del Sur.

Alejandro Sánchez ha asegurado que no darán "ni un euro público para espectáculos que maltratan animales". "San Isidro se puede celebrar sin subvencionar espectáculos que maltratan de animales", ha proyectado, además de auditar el Centro de Asuntos Taurinos "porque las cosas que pasan huelen mal y hay que hacer una auditoría completa del dinero publico enterrado allí".

Sobre animales silvestre, el líder regional de Equo ha prometido una nueva ley de caza y una plan para rescatar al lince, ya que Madrid "es la única comunidad que no lo ha hecho"; además de un Plan del Lobo "para facilitar la convivencia, especie protegida, entre este animal y los ganaderos de la sierra, que necesitan ayudas para proteger a los rebaños".

RENATURALIZAR COMO SE HA HECHO EN EL MANZANARES

Por su parte, Íñigo Errejón se ha comprometido a renaturalizar espacios como se ha hecho en el río Manzanares. "Quedan 8 días para lograr que Carmena sea la mejor alcaldesa y para conseguir un gobierno justo y decente al frente de la Comunidad. Somos los que hemos metido las ganas, la ilusión y la alegría a esta campaña. Estamos a ocho días de una epopeya histórica. Madrid tendrá por fin un gobierno decente y justo", ha añadido.

Por su parte, el eurodiputado Florent Marcellesi ha dicho que está convencido de que con Carmena y Errejón "no habrá más muertes" en la plaza de toros de Las Ventas y tampoco los circos con animales. "Nadie entiende la tauromaquia más allá de Francia", ha dicho.

También ha criticado la industria cárnica porque, a su juicio, "maltrata a los animales, al clima, al campo, a nuestra salud". Según ha explicado al año se sacrifican en España 50 millones de cerdos, tantos como habitantes en España, 700 millones de animales al año en España. "Quiero un Madrid como Barcelona amigo de los vegetarianos y los veganos. Porque con Manuela e Íñigo sabemos que nos podemos comer el mundo pero comer de forma sana, sostenible y respetuoso con los animales", ha concluido.