Más Madrid: El PP se regenera o en el banquillo o en la oposición

La diputada de Más Madrid Clara Serra ha asegurado este lunes que "el PP se regenera o en el banquillo de los acusados o en la oposición" y ha pedido que Cs no invista presidenta de la Comunidad de Madrid a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que a su juicio "acumula más sospechas que sus predecesores".

La número dos de Íñigo Errejón ha defendido en una entrevista en Antena 3 que los antecesores de Ayuso "han acabado en los sumarios por corrupción" y cree que la popular puede acabar igual por "salir en los papeles de la Púnica", trabajar en "un chiringuito opaco" de Esperanza Aguirre" y por el crédito concedido a una empresa de su padre por parte de Avalmadrid.

Serra ha asegurado que Ayuso podría haber cometido "alzamiento de bienes" por las propiedades que su familia le habría donado para evitar un embargo, según publicó Infolibre.

La diputada de Más Madrid ha cargado contra Cs y ha defendido que si gobiernan con el PP serán "cómplices" de que la popular sea como sus predecesores, tras la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las expresidentas autonómicas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica.

Además, Serra ha acusado a la formación naranja de colaborar con el "entorpecimiento" y "encubrimiento" de la información solicitada a la Mesa de la Asamblea de Madrid sobre Avalmadrid.

"No se trata en absoluto de atacar personalmente a nadie, se trata de que alguien que espera gobernar a los madrileños no puede tener sospechas", ha agregado Serra, que defiende que Ayuso no es la persona adecuada para regenerar las instituciones.

Isabel Díaz Ayuso será investida el próximo miércoles como presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y, en una entrevista con El Mundo publicada ayer, denunció que había una campaña en su contra con el objetivo de "echar por tierra" su investidura.