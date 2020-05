Madrid y Rabat discrepan sobre los atrapados en Ceuta y Melilla

La discrepancia entre Marruecos y España sobre el número exacto de los marroquíes considerados atrapados en Ceuta y Melilla ha congelado la repatriación de estas personas, que no superan los 420, según Rabat, y están en torno a 1.300, de acuerdo con las autoridades españolas.

Fuentes del Gobierno marroquí explicaron a Efe que su Ejecutivo tiene una lista con 140 atrapados en Melilla, mientras que las autoridades españolas quieren devolver a más de 600 personas, además de los 200 repatriados en los pasado viernes y sábado por el paso fronterizo de Beni Ansar.

Respecto a Ceuta, donde todavía no ha empezado la operación de la repatriación, Marruecos ha demostrado su disposición para recibir a 280 nacionales bloqueados en esa ciudad, pero las autoridades españolas elevan esa cifra a alrededor de 700 personas.

Las mismas fuentes explicaron a Efe que Marruecos no considera que las personas que se encontraban en Ceuta y Melilla de forma ilegal puedan ahora ser consideradas "atrapadas".

Para Rabat, las personas "repatriables" son las que viven habitualmente en Marruecos y que se han encontrado bloqueadas en las dos ciudades españolas tras encontrarse de visita de forma puntual por razones médicas o negocios, entre otros motivos.

El pasado viernes, Marruecos comunicó que autorizaba la entrada al país de unos 500 nacionales atrapados en Melilla por el cierre el pasado 17 de marzo pasado de sus fronteras como medida de prevención contra el coronavirus.

Durante el viernes y el sábado, entraron al país magrebí 200 personas en dos tandas, y fueron trasladadas a la ciudad turística de Saidia, a unos 80 kilómetros al este de Melilla, para ser puestos en cuarentena en un hotel de esa población, habitualmente vacía fuera de la temporada estival.

Mientras tanto, las autoridades marroquíes han habilitado dos complejos hoteleros en la costa mediterránea al sur de Ceuta para albergar a sus primeros ciudadanos que consigan regresar cuando haya un acuerdo entre Marruecos y España para reanudar la repatriación.

Oficialmente, Marruecos no ha hecho públicas estas operaciones de repatriación, lo que puede explicarse por el carácter particular de Ceuta y Melilla, cuya soberanía española Marruecos no reconoce.

El cierre de las fronteras de Marruecos sorprendió en el exterior a casi de 28.000 ciudadanos -según cifras recientes de la diplomacia marroquí-, quienes se encontraban fuera por razones de turismo, visitas familiares o negocios.