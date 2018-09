Madrid abre el álbum de fotos de la época en que acogió a Hollywood

Madrid abre hoy un álbum con una selección de fotografías que testifican cómo la capital y otros lugares de la región congregaron durante varios años de la mitad del siglo veinte a muchos personajes esplendorosos del cine de Hollywood.

Se trata de 148 fotografías, en blanco y negro casi todas, que conforman la exposición "MAD About Hollywood", con la mayoría de sus imágenes inéditas, procedentes de los archivos de la Agencia Efe, de la Comunidad de Madrid, de la Biblioteca Nacional, de Getty Images, del diario "ABC" o del fotógrafo Gianni Ferrari.

La exposición, de la que ha sido comisaria Esperanza García Claver, podrá ser visitada desde hoy hasta el 14 de octubre en la madrileña Sala El Águila.

La capital española acogió gran parte de las producciones del cine estadounidense cuando el mundo de Hollywood decidió salir de Estados Unidos para rodar también en Europa.

Según el folleto que presenta la exposición, los cineastas de Hollywood acudieron a rodar a Madrid por "la variedad de escenarios y de paisajes naturales, los bajos costes técnicos y humanos (extras), las facilidades para obtener licencias de rodaje y la cercanía a la capital, con un gran atractivo para los actores y agentes".

El consejero madrileño de Cultura, Jaime de los Santos, que ha visitado la exposición, ha destacado cómo el régimen de entonces y sus instituciones contribuyeron a hacer posible todo ese trabajo del cine permitiendo el acceso a los edificios del patrimonio, algo que demuestra -ha dicho- que "no hay mejor herramienta que el turismo para mostrar Madrid".

De los Santos ha comentado que "la muestra da a conocer el legado de Hollywood en Madrid, pero también reconoce la aportación madrileña al universo hollywoodiense, puesto que escenarios como el Museo del Prado, el paseo de la Castellana, el Castillo de Manzanares el Real o la sierra de la Pedriza se convirtieron en protagonistas de estas grandes superproducciones".

La colección fotográfica, dividida en las secciones "Off the set" y "On the set", muestra a los grandes de la época en sus desplazamientos y actos en Madrid, a su llegada al aeropuerto de Barajas, de compras, de bares, en el Museo del Prado, en fiestas o durante los rodajes, con sus ropas de caracterización o en ruedas de prensa.

En una de las imágenes del fotógrafo de Efe Jaime Pato aparecen Audry Hepburn y Mel Ferrer a su llegada a Madrid el 7 de julio de 1965, ella con una libreta en sus manos con el título "Consejos de viaje para España".

En el álbum del cine mundial en Madrid también aparecen, entre muchos otros, Ava Gardner con Luis Miguel Dominguín, Orson Welles, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Anthony Mann y Charlton Heston de visita por el Castillo de Manzanares el Real, o Sofía Loren rodando en los estudios de Samuel Bronston en Las Matas.

El fotógrafo Gianni Ferrari, presente en la inauguración de la exposición, ha explicado a Efe que un día de 1966 se encontró por casualidad a Audry Hepburn de compras en un comercio de la capital y que pudo retratarla tras pedirle permiso y recibir un sí de ella.

Entre las fotografías curiosas de la exposición también aparece una de julio de 1965 que muestra la Estación de Trenes de Delicias caracterizada como si fuera la estación de trenes de Moscú para el rodaje del filme "Doctor Zhivago", de David Lean.

Y otra en la que se aprecia el lago del parque del Retiro cuando fue vaciado íntegramente para poder construir los decorados de la película "El fabuloso mundo del circo", de Henry Hathaway, con actores como John Wayne, Rita Hayworth y Claudia Cardinale.

La exposición cuenta con dos planos que señalan los sitios por los que discurrieron las vidas de la gente del cine en Madrid y otros lugares de la región madrileña que acogieron rodajes: El Escorial ("Salomón y la reina de Saba"), Ciempozuelos, Robledo de Chavela y Hoyo de Manzanares ("Orgullo y pasión") o Aldea del Fresno ("Espartaco").

También Chinchón ("El mundo del circo", "Rey de Reyes" o "La vuelta al mundo en 80 días"), Ajalvir ("Doctor Zhivago") o Alcalá de Henares ("Espartaco") y Cavanilles de la Sierra, que fue escenario de "El Cid".