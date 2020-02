Madrid apoya al feminismo por el 8 de marzo con el voto en contra de Vox

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes una proposición que apoya al feminismo y la erradicación de la violencia machista con motivo del 8 de marzo, un texto que no ha salido adelante en forma de declaración institucional a causa de Vox, que también ha rechazado la iniciativa secundada por el resto de grupos.

La proposición, presentada conjuntamente por Más Madrid, PP, Cs y el PSOE ha sido apoyada por 53 de los 57 concejales del Consistorio y por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reitera el compromiso con la igualdad, incluye el compromiso a "apoyar a las organizaciones que trabajen apoyando a mujeres y defiendan el derecho de las mujeres".

La iniciativa aprobada subraya asimismo que el 8 de marzo debe ser "un día para la unidad" porque el feminismo "tiene una gran potencia transformadora pero cuando es transversal es invencible".

La coportavoz de Más Madrid Rita Maestre ha pedido que los grupos acuerden en Junta de Portavoces la posibilidad de que las declaraciones institucionales se aprueben si unanimidad, como permite el Reglamento del Pleno, para así no dejarse "arrastrar" por la "pequeña minoría, en alusión a Vox, que "veta avances".

Maestre ha censurado que Vox no haya secundado el gesto del resto de ediles de llevar una mariposa morada, un gesto simbólico a petición de una mujer superviviente de la violencia machista que perdió a sus dos hijas a manos de su expareja y agresor y ha pedido que el Consistorio recupere el servicio de planificación familiar y el centro de Usera de empoderamiento para empleadas domésticas migrantes.

Por su parte del PSOE Maite Pacheco ha apostado también por que la Junta de Portavoces "tenga en cuenta que los 53 concejales no pueden ser bloqueados por 4 (de Vox)" y ha arrojado datos como que las mujeres en Madrid cobran un 22 por ciento menos que los hombres.

La edil de Vox Arantzazu Cabello ha señalado que está "en contra de ese esperpento" que ha calificado como "ideología de género", a su juicio una "doctrina totalitaria" que en su opinión discrimina a los hombres.

Cabello ha pedido al resto de grupos que no tachen al suyo de "negacionista", y ha afirmado que aunque "queda mucho por hacer" en cuanto a los derechos de las mujeres, "no así" y no en su nombre.

El delegado de Familias, Igualdad y Derechos Sociales, Pepe Aniorte, ha celebrado la "unión" de los grupos entorno a los 20 puntos de esta iniciativa "común", y ha reprochado a Vox que no respondiese al Gobierno municipal durante "los 10 días" que tuvo la declaración institucional en su correo electrónico.

Aniorte ha considerado que cuando Vox habla "del mantra de la ideología de género" busca que la lucha por la igualdad "sea de la izquierda" y le ha argumentado que su Gobierno "no es precisamente de izquierdas" y va a "liderar esa lucha contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres".

En este sentido, le ha vuelto a tender la mano y ha puesto en valor que el lema del 8 de marzo de este año "Por todas, más igualdad, seguimos" tiene que unir "a todos".

Además, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que si Vox se queda fuera del consenso del resto de los grupos es este partido el que tiene el problema porque los demás han pactado pese a sus diferencias para avanzar en los derechos de las mujeres.