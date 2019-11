Madrid aprueba 21 medidas para acabar con la violencia machista sin Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid han aprobado este miércoles un pacto con veintiún medidas contra la violencia machista con el voto de PP, Ciudadanos, Más Madrid y el PSOE pero sin Vox, que se ha abstenido ya que rechaza tanto la ley de igualdad como el pacto de estado.

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social Pepe Aniorte ha defendido que el de hoy es un "gran día" por el consenso logrado respecto a la lucha contra la violencia machista, pese a que Vox "lo ha puesto complicado" porque según el edil de Cs está "cómodo" en la "guerra cultural".

Aniorte ha defendido que su Gobierno "no va a dar ni un solo paso atrás en la defensa de las mujeres con Vox o sin Vox", y ha acusado al grupo de Javier Ortega Smith, a quien el PSOE busca reprobar en una moción de urgencia, de presentar 23 enmiendas para "embarrar" el pacto.

"Lo que se vota aquí no es ideología de género, ni progre, ni el espantojo que venga a inventar. Es que realmente las mujeres madrileñas puedan vivir seguras libres y sin miedo", ha espetado Aniorte al portavoz de Vox.

Desde Más Madrid, Rita Maestre ha afeado la alusión a un día histórico porque por primera vez desde 2005 no existe declaración institucional por el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres debido la "ultraderecha".

Más Madrid, ha agregado, ya conocía la "falta de empatía" y la "poquísima humanidad de Vox".

"Lo sorprendente es que los señores de Ciudadanos lo descubran ahora, ¿qué se pensaban que eran estos señores? ¿qué no eran unos ultras, que no eran negacionistas, que no eran una pandilla de machistas? Pues es lo que son y ustedes le deben su sillón de vicealcaldesa y de su sillón de alcalde a esos ultras", ha afirmado Maestre, que les ha dicho que dejen de gobernar con ellos".

La socialista Maite Pacheco ha reiterado el trabajo desarrollado por Más Madrid y su partido para completar el "compromiso" del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia de género y ha aseverado que es necesario una dotación presupuestaria "potente" para que estas medidas "no queden en papel mojado".

Por su parte, el portavoz de Vox Javier Ortega Smith le ha dicho al delegado de Familias e Igualdad que "no se venga arriba" al decir que estas medidas "saldrán a delante con Vox o sin Vox" y le ha recordado que si es delegado es "gracias" a su formación.

El portavoz de Vox ha defendido que las 23 enmiendas presentadas por su grupo "no tratan de embarrar sino que amplían la cobertura" de la defensa de las mujeres porque Vox, que niega la violencia machista y la engloba en la violencia intrafamiliar, incluye "a las otras víctimas, como son los hombres".

"Un poco de humildad y que gracias a Vox está usted sentado ahí", le ha espetado a Aniorte.

El pacto aprobado este miércoles busca trasponer a la capital el pacto de estado y contiene la creación de un centro de emergencias 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual, tramitado ya por el anterior equipo, o centros especializados en víctimas de violencia sexual con el objetivo de alcanzar antes de 2025 el ratio de un centro por cada 200.000 mujeres.

También prevé el aumento de las plazas, un compromiso de "mejorar la capacidad de detección temprana de todo tipo de violencia contra mujeres y menores", revisar el protocolo de atención sanitaria ante violencia sexual o crear uno para posibles víctimas de trata menores de edad.