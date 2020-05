Más Madrid inicia su congreso autonómico y elegirá en un mes su línea política, estatutos y miembros orgánicos

La pandemia de coronavirus ha obligado a retrasar este proceso llamado 'Proceso 2 de Mayo', ya que tenían previsto que acabara el Día de la Comunidad de Madrid. Con él quieren crear un órgano de representación con el que puedan organizarse, discutir los objetivos políticos y actuar en caso de problemas u otras cuestiones, tras cumplirse justo hoy un año en que resultaron elegidos 20 diputados en la Asamblea, 19 concejales en el Ayuntamiento de la capital y otros muchos en varios municipios de la región.

Para participar en el Congreso autonómico no es suficiente con estar inscrito en Más Madrid. Hay que manifestar la voluntad de participar en este proceso a través de la inscripción en un censo, que permanecerá abierto hasta que finalice el cónclave, según una comunicación a la que ha tenido acceso Europa Press.

El partido liderado a nivel nacional por Íñigo Errejón ya está recogiendo aportaciones personales y de las asambleas distritales, municipales y sectoriales al documento base, que se presentará el próximo 1 de junio. El plazo para enviar dichas aportaciones acaba 30 de mayo. El día 1 se presentarán unos documentos 'base', que luego podrán ser enmendados, parcial o totalmente, para después ser votados en el Congreso.

En un formulario, los participantes en el congreso tienen que responder a un formulario por la misión y la visión a futuro del partido, la elección de las directivas y los límites de control e incompatibilidades de sus miembros, cómo se establecen los órganos de garantías y transparencia, la organización económica del partido, la elaboración del programa, las relaciones externas con la sociedad civil, cómo se eligen a los equipos técnicos y asesores y qué deciden los plenarios y conferencias políticas, entre otras cuestiones.

La fecha de presentación de enmiendas del 2 de junio al 14 de junio, las de candidaturas a esos documentos será del 15 al 18 de junio. Las enmiendas y candidaturas serán presentadas por las asambleas, con un refrendo mínimo del 25 por ciento de cada asamblea.

DEBATES TELEMÁTICOS

Los debates telemáticos serán del 19 al 21 de junio y las votaciones el día siguiente al 25 de junio Para facilitar el debate de enmiendas y candidaturas Más Madrid habilitará, dada la coyuntura, por medios telemáticos, una canal de vídeo y documentos en Telegram en el que poder conocer las propuestas; así como un grupo de debate en el que contrastar las ideas y fórmulas.

En el Congreso autonómico de Más Madrid, coordinado por un equipo técnico, se decidirá sobre las cuestiones comunes de ámbito regional, y será de aplicación a todos los municipios. Dichas cuestiones son la definición político-ideológica de Más Madrid en el ámbito autonómico y caracterización como espacio político, la composición del censo de Más Madrid y la forma de participación en Más Madrid (ejemplos, inscritas e inscritos, afiliados y afiliadas, si se establece alguna definición de militancia y qué implicaría, establecimiento de cuotas o no, etc.)

También la forma de representación directiva y de gestión (Coportavocías, Secretarías Generales, atribuciones de la representación directiva, etc.), la forma de elección a los espacios de coordinación política que se voten en los procesos congresuales (sistemas proporcionales, mayoritarios, listas plancha, etc.), la forma de financiación de Más Madrid y la coordinación de la asamblea autonómica y las asambleas sectoriales. Cualquier cuestión no recogida en estos puntos, será decisión de cada asamblea municipal.