Más Madrid: "Si los partidos que cuestionan algo de la Constitución deben ser ilegalizados, Vox sería el primero ilegal"

Así lo ha argumentado Perpinyà esgrimiendo que el partido derechista "cuestiona el principio de no discriminación, la cooficialidad de las lenguas y un montón de cuestiones. "En ese debate, Vox sería el que peor saldría", ha indicado.

El portavoz parlamentario errejonista ha tildado de "peligrosa" la situación dada ayer en la Asamblea, en la que PP, Cs y Vox "unieron sus votos para sacar adelante una iniciativa de la extrema derecha para ilegalizar partidos políticos democráticos", en referencia a los separatistas.

"Con esta confirmación de su voto en un tema tan sensible nos dice que su proyecto es hacernos retroceder 50 años atrás en España", ha añadido Perpinyà, que ha aprovechado la ocasión para hacer un "llamamiento serio al conjunto de los votantes progresistas, a la gente preocupada por la crisis climática y el repunte de la violencia machista, por el blindaje de las pensiones y listas de espera en los hospitales".

"Le diría a Pedro Sánchez por qué no utilizó el debate electoral para rebatir las mentiras y falsedades de Vox. No entiendo la estrategia de no decirlas. Más allá de eso habrá que usar todos los caminos al alcances, respetando la democracia y ley, para luchar contra estas ideas políticas que son nocivas para nuestro país", ha añadido el diputado preguntado por el posible recurso de inconstitucionalidad hacia la polémica PNL aprobada ayer en la Asamblea.