Madrid defiende que cumple con criterios de fase 1 y que el informe del Gobierno no refuta sus argumentos

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado que los datos de capacidad asistencial y de realización de pruebas diagnósticas sobre coronavirus permiten, a su juicio, que Madrid ascienda a la fase uno de desescalada y ha revelado que han recibido por correo electrónico en plena rueda de prensa un informe técnico del Ministerio sobre sus motivos de rechazar su petición, algo que no ocurrió en la primera negativa.

Durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el consejero ha sido preguntado por un informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en el que detalla las razones de su negativa a que Madrid alcance la fase uno de desescalada.

En ese documento, según ha adelantado el diario El País, se alude a aspectos técnicos a la falta de desarrollo del plan de detección y seguimiento de posibles casos de coronavirus, algunos límites en su capacidad de realizar pruebas PCR y falta de recursos humanos. También recalca ese documento que hace falta más desarrollo de la Atención Primaria para acometer con garantías la estrategia de vigilancia a la población.

Al respecto, el consejero de Sanidad ha especificado que han recibido por parte de su departamento un correo electrónico por parte de Sanidad Pública del Ministerio con dicho informe sobre las 12.26 horas, ya en plena comparecencia de prensa.

Asimismo, ha señalado que ayer fue el propio ministro, Salvador Illa, el que le llamó por teléfono para comunicarle que Madrid no pasaba de fase como había pedido y que en esa charla "no hubo datos técnicos" y que en la primera negativa Madrid no recibió ningún documento técnico sobre la negativa. "Que cada uno saque sus conclusiones", ha subrayado.

Por otro lado y en referencia a ese análisis de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Ruiz Escudero ha asegurado que, sin leer en profundidad, sí puede asegurar que los razonamientos que se desprenden de las primeras informaciones "no impiden que Madrid pase a la fase uno".

Así, por ejemplo, ha relatado la capacidad diagnóstica de Madrid y que, en la reunión bilateral con el Ministerio del pasado jueves, se informó que la región tenía capacidad de hacer 11.000 pruebas PCR diarias, que se elevarían a 15.000 e incluso ascenderían a 20.000 si era necesario.

CAPACIDAD ASISTENCIAL

Tanto Escudero como Díaz Ayuso han señalado que la densidad poblacional de Madrid y su movilidad "son las que son" y que su capacidad asistencial, los medios de protección individual, así como campañas específicas sobre medidas higiénico-sanitarias y la apelación a la responsabilidad de los madrileños permiten el paso a la fase uno.

Mientras, ha incidido en que el impacto de la pandemia ha descendido de forma notable en Madrid con un 86 por ciento menos de hospitalizados, un descenso del 73 por ciento en las UCI, y una reducción del más del 90 por ciento en los pacientes pendientes de ingreso.

A su vez, ha comentado que en camas de hospitalización Madrid, por su población, requiere 24.750 y llegaron a tener 25.000 y que las camas UCI se llegaorn a tener 1.942, suficientes con los criterios técnicos del Ministerio de Sanidad.

Por tanto, a su juicio, estos datos avalan la "absoluta firmeza" de que Madrid contaba con los criterios técnicos para escalar de fase y su creencia de que detrás subyace aspectos poco transparentes.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que Madrid puede reactivar Ifema y que está en trámites de conseguir una segunda instalación temporal para pacientes Covid en caso de rebrote.

Ruiz Escudero también ha recalcado que durante esta semana Madrid "ha cumplido" en cuanto a datos de salud pública, capacidad de flexibilidad de su sistema sanitario (con planes de elasticidad en centros) en caso de repunte y ha "profundizado" en su red de detección y seguimiento de casos, aumentando su capacidad diagnóstica que se ha extendido a Primaria y SUMMA 112.

INFORME FIRMADO AYER NOCHE Y QUE SE HA ENVIADO ESTE MEDIODÍA

Fuentes del Ejecutivo regional han señalado a Europa Press que la decisión de que Madrid siguiera en fase cero de desescalada fue comunicada por el ministro en rueda de prensa a las 19 horas y que a las 20.50 la presidenta hizo público durante un comunicado su petición de informe motivado de la decisión, pues en caso contrario adoptaría medidas legales.

Estas fuentes detallan que el informe remitido por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio está firmado a las 21.57 horas y el Ejecutivo regional lo ha recibido a las 12.26 horas.