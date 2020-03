Madrid desafía a Sánchez y financiará su rebaja fiscal con el superávit

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado este jueves un desafío al Gobierno de Pedro Sánchez aprobando una rebaja fiscal de 63 millones de euros que se financiará con los más de 400 millones de euros de superávit que, en cumplimiento de la regla de gasto, deben destinarse a amortizar anticipadamente deuda.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que esta rebaja fiscal, en el IBI y el impuesto de actividades económicas, solo se podrá acometer si el Ejecutivo de la nación flexibiliza la regla de gasto.

"Solo la vamos a poder acometer si no nos la para el Gobierno e la nación, tiene que flexibilizar sí o sí la regla de gasto", ha señalado Villacís defendiendo que "es fundamental que el dinero esté en la sociedad".

La coalición de PP y Cs en la capital está dispuesta a que la medida se la pare "el Gobierno". "El Gobierno de la nación puede elegir si quiere ese dinero en los bancos, pagando una deuda de forma anticipada que nos sale costosa", ha señalado Villacís.

El Consistorio madrileño comienza este jueves a tramitar la rebaja fiscal de un 25 % tanto en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) como en el de actividades económicas (IAE) a los pequeños comercios y negocios de ocio y hostelería a los que el virus ha obligado a cerrar la persiana.

Para otorgar estas ayudas, de 63 millones de euros, el Consistorio exigirá que se mantenga el empleo, aunque a fecha de 31 de diciembre, teniendo en cuenta que entretanto se puedan producir ERTES.

Además, el Consistorio madrileño ha aprobado una moratoria al pago de los siguientes recibos para que por el momento no sea necesario abonar los impuestos "que vencían ahora" sin devengar intereses de demora para no "recaudar de gente que no está ingresando".