Madrid no descarta tomar medidas extraordinarias por el coronavirus

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no descarta adoptar medidas extraordinarias -relacionadas con la celebración de eventos deportivos o los centros escolares- ante el aumento de los casos de coronavirus en la región.

"Hoy no ha estado sobre la mesa, pero como no sabemos la evolución del virus no se descarta ninguna medida", ha indicado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

En cualquier caso, ha señalado, la Comunidad de Madrid actuará "siempre en colaboración con el Ministerio de Sanidad, en coordinación con los técnicos sanitarios y pensando siempre en el interés general".

Este Gobierno tiene que estar preparado para todo, ha afirmado el también portavoz del Ejecutivo madrileño, quien ha mostrado su confianza en que no sea necesario y se pueda ir controlando y mitigando el virus sin tener que tomar medidas más drásticas.

Los casos positivos de coronavirus en la Comunidad de Madrid han pasado este miércoles de 56 a 76, de los cuales 7 están graves en la UCI, según ha informado este miércoles la Consejería de Sanidad.

En España ya hay 193 casos confirmados por coronavirus, entre los que se encuentra una menor de 4 años el colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid, que se encuentra "asintomática", y sus padres, después de que uno de ellos se contagiara tras viajar a una zona de riesgo.

Los casos se han disparado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid, la región "con mayor incremento de contagiados" por COVID-19, ha apuntado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, que ha presidido el ministro Salvador Illa.