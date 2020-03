Madrid medicaliza desde hoy y en una primera fase 4.000 camas en hoteles

La Comunidad de Madrid medicaliza desde hoy, y en un primera fase, entre 3.000 y 4.000 camas en hoteles para pacientes con coronavirus que no han sido dados de alta y por tanto no pueden volver a sus casas, pero que no requieren cuidados intensivos en los hospitales.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha explicado este miércoles, en declaraciones remitidas a los medios tras el Consejo de Gobierno, que el objetivo es "ofrecer otros lugares de aislamiento" a personas que son "vulnerables" y no han recibido el alta, "pero que no pueden estar ocupando una cama de UCI porque no son pacientes críticos".

Aunque en una primera fase se hayan medicalizado entre 3.000 y 4.000 camas, el Gobierno autonómico no descarta ampliar este número si fuese necesario.

Aguado ha agradecido, tras el primer Consejo de Gobierno celebrado por videoconferencia, el "altruismo" y la "generosidad" de los hoteleros madrileños que han ofrecido hasta 60.000 camas a la Comunidad de Madrid.

El vicepresidente madrileño espera que las restricciones adoptadas por la Comunidad de Madrid desde el cierre de centro de mayores o de los colegios "más pronto que tarde empiecen a dar resultado" y permitan frenar la expansión del virus.

Los hoteles, que contarán con médicos y enfermeros, mantendrán en observación a los pacientes para ver cómo es su evolución, y se decidirá si pueden volver al domicilio o, en el caso de que empeoren, trasladarlos a un hospital, según detalló el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Ilunion, Room Mate Hotels, Ayre, Palladium o Soho Boutique Hotels son algunas de las primeras compañías hoteleras que pusieron sus inmuebles a disposición de la Comunidad de Madrid.