Más Madrid dice que no participará en mesas donde esté Vox para hablar de menores extranjeros solos

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Cuca Sánchez Álvarez ha explicado que su formación no estará en una mesa sobre menores no acompañados si en ella está Vox para, a continuación, alertar del recorte presupuestario municipal de hasta 70.000 euros en la subvención del programa de Cruz Roja de mediación y atención a estos niños y niñas del centro de Hortaleza.

La edil ha llevado a la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social unas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que criminalizaba a estos menores tachándoles de delincuentes. Lo ha hecho para instar al delegado del ramo, Pepe Aniorte, a "hablar claro" y que se posicionase sobre ese discurso racista. "¿Está con los niños y niñas migrantes o con quien los criminaliza", le ha preguntado.

Aniorte, quien ha cargado contra la carga estigmatizante que conlleva la palabra 'menas', cree que "lo que menos necesita Vox es más publicidad". Haciendo una declaración personal, el delegado ve "con preocupación" y rechaza las declaraciones de Abascal, igual que el uso de la expresión 'menas' porque "el prejuicio racial y xenófobo no cabe en Madrid, una ciudad históricamente abierta e intercultural".

"Hablamos de niños solos en una situación de máxima vulnerabilidad. El área trabajará con la total voluntad de atender las situaciones de riesgo de estos menores, junto a la Comunidad, los servicios sociales, los Centros de Atención a la Infancia (CAID) y programas como el de mediación cultural", ha indicado el concejal de Cs.

Tras escucharle, la concejala de Más Madrid ha cuestionado la posición de Cs con respecto a Vox, cuyos votos necesita para sacar adelante los presupuestos, cuentas en las que han detectado una reducción de la partida destinada al proyecto de mediación de Cruz Roja con menores en situación de riesgo al pasar de 350.000 a 280.000 euros, esto, 70.000 euros menos en 2020. "No se quede sólo en bonitas palabras", ha espetado a Aniorte.

DE 451 MENORES SÓLO UN 3% DELINQUIERON

A lo que ha unido que "a la falsedad, el racismo y la xenofobia de Vox se les combate con datos". Así la edil ha demostrado que de los 451 menores extranjeros no acompañados que hay en Madrid, sólo un 3 por ciento, un total de quince, han sido registrados por la Agencia del Menor Infractor según la memoria de 2018 por la comisión de un delito. "De cien, tres son menores infractores", ha recalcado Cuca Sánchez.

La edil de Más Madrid ha lamentado además que Vox quiere que España se salga de la Convención de los Derechos del Niño, firmada en 1989. "Esto supone que no respetan los derechos de los niños extranjeros o de los niños LGTBI", ha sostenido.

Aniorte, a su vez, ha afeado a Más Madrid que esta formación haya abandonado el pacto sobre menores extranjeros no acompañados liderada por el consejero Alberto Reyero. "No vamos a estar en una mesa en la que esté Vox. Si Cs y PP son cómplices en las políticas que criminalizan a los menores extranjeros no acompañados, Más Madrid no va a estar en esa mesa trampa", ha contestado Cuca Sánchez.

"Más Madrid se marcha porque no puede trabajar con aquellos que siguen criminalizando a los niños migrantes. si Vox se marcha, Más Madrid va a entrar a trabajar y poner todo lo mejor de sí en favor de los niños inmigrantes", ha contestado la concejala.