Madrid prepara sus hoteles para recibir turistas y pide fronteras "seguras"

El sector hotelero de Madrid empieza a reabrir con la vista puesta en el regreso de la movilidad interprovincial y la apertura de fronteras, que tiene que ser "segura y con garantías" porque sería "nefasto" que haya una recaída en la pandemia, según la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

La vicealcaldesa de la capital ha asistido a la reapertura tras tres meses cerrado del hotel Riu Plaza España, donde ha comentado que la crisis sanitaria del coronavirus "cogió a Madrid en una muy buena situación a nivel de turismo".

"Tanto es así que habíamos conseguido seguir subiendo el porcentaje de turistas extranjeros, que ya estaban alcanzando el 60 %, algo que es prácticamente histórico", ha precisado la vicealcaldesa de la capital, que ha mencionado las campañas 'Volveremos si tú vuelves' y 'Vuelve a Madrid' para reactivar el consumo y el turismo en la ciudad.

Villacís ha asegurado que Madrid es un destino "seguro" y que los establecimientos hoteleros además de "liderar a nivel nacional las negociaciones en el establecimiento de medidas de protección" han ido "más allá" del mínimo requerido y "se han añadido muchísimas" más.

"Hoy abrimos los hoteles, sabemos que a día de hoy no son muchos los clientes que pueden llegar porque todavía no se puede practicar la movilidad interprovincial, así que esperamos que llegue el 1 de julio -día en que Aena ha anunciado que abrirá la terminal 1 de Barajas- y sobre todo deseamos que se pueda hacer una apertura de fronteras segura, con garantías, porque lo más importante es que no haya una recaída", ha dicho Villacís.

Ha calificado de "nefasto" que volviese a haber un brote de coronavirus, algo que "no nos podríamos permitir ni a efectos humanos, sanitarios ni siquiera, económicos".

"Lo vamos a hacer todo bien, lo vamos a hacer todo seguro. Es verdad que vamos poquito a poco, pero lo estamos haciendo sobre todo para evitar que tengamos una recaída", ha apostillado la edil de Ciudadanos, acompañada del delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, y la delegada del área titular de Turismo, Almudena Maíllo.

La secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Mar de Miguel, ha defendido que el sector "está preparado para acoger a sus clientes" y que se espera "con mucha ilusión la posibilidad de movilidad interprovincial y la apertura de fronteras".

De Miguel ha explicado que se está produciendo una "apertura paulatina" de los hoteles en la ciudad a medida que se van anunciando las fechas de movilidad, que es lo que "determina la llegada de clientes".

"Esto se producía de manera progresiva. Nos planteamos distintas fechas en este sentido, evidentemente el 1 de julio es una fecha fundamental. Ahora mismo los niveles de ocupación -sobre el 15 %- son los que corresponden a una situación en la que la clientela realmente todavía no puede llegar", ha añadido.

Por su parte, el director general del Riu Plaza España, Manuel Jaile, ha señalado que el céntrico hotel ha abierto "para dar ánimo a la competencia y al resto de hoteleros para que se animen a abrir y volver a coger la actividad que Madrid tiene", y se ha mostrado convencido de que "poco a poco cogeremos velocidad de crucero".