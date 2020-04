Los niños de Madrid, entre volver a las calles o seguir en casa por cautela

Los niños han comenzado a salir a las calles de Madrid con sus patinetes y bicicletas, aunque no todos, porque algunos han decidido seguir confinados en casa, ya sea por precaución paterna, por miedo tras 43 días de encierro o por la descorazonadora idea de no poder ver a sus amigos.

A Natalia (10 años) le ha sorprendido "mucho" volver "a ver el verde", cuenta a Efe ante la explosión de amapolas, margaritas y malas hierbas que han florecido en el Canal Bajo del Canal de Isabel II, en la calle de Ofelia Nieto, frente al precintado -como todos en la capital- parque de Rodríguez Sahagún.

"Me ha encantado salir a la calle porque me da muchos recuerdos de cuando iba al cole, de cuando estaba en mi pueblo, y me ha gustado mucho por fin salir y no estar todo el rato encerrada en casa", dice a las 10:00 horas mientras sonríe con los ojos, ataviada con una mascarilla quirúrgica, no obligatoria para los menores.

Su madre, Mónica, tampoco ha salido desde que se declarase el estado de alarma para contener el avance del coronavirus. Esta primera hora al aire libre la van a exprimir al máximo porque "van con el cronómetro puesto" para aprovechar hasta el último minuto, aunque reconoce que "es un día un poco de tensión, estamos todos un poco nerviosos".

Lucía, de 9 años, también tenía "muchas ganas" de salir a la calle, a pesar de que su mayor deseo es volver al colegio para ver a sus amigas. Mientras pasea con su madre en las inmediaciones del parque de Berlín, explica que le ha llamado la atención que "está todo muy vacío y no hay casi gente", y que le ha extrañado ver cerrado el parque.

En la calle Príncipe de Vergara, Adrián, de 12 años, que "no aguantaba más" estar en casa porque la situación de encierro es "agobiante", pero le ha resultado "muy rara la sensación de poder volver a caminar". No ha tenido miedo por salir a la calle y le ha resultado "muy relajante volver a ver los árboles". También le llama la atención el vacío de las calles.

Natalia, Lucía y Adrián han sido de las pocos madrugadores que se han visto esta mañana por las calles de Madrid en este primer día en el que los menores de 14 pueden dar un paseo de máximo una hora, entre las 9:00 y las 21:00 horas, no más allá de un kilómetro de su residencia y acompañados de un adulto, ya sea algún progenitor, hermano mayor de edad o personas autorizadas como empleadas del hogar.

A primera hora, las excursiones han sido tibias en el distrito de Tetuán, con arterias como Marqués de Viana, Bravo Murillo o Francos Rodríguez semivacías, ya que muchos padres han decidido comer pronto este domingo y aprovechar las horas centrales del día para salir con los pequeños ante la previsión de encontrarse con menos gente.

No obstante, a lo largo de la mañana se ha animado el ambiente en otros puntos de la capital como el barrio de Prosperidad o el paseo de las Delicias, en Arganzuela, con pequeños montados en bicicletas, triciclos y patinetes, y padres intentado marcar la distancia de seguridad.

Una misión que es imposible en muchas de las pequeñas aceras que componen el desigual callejero de Madrid.

Mientras en la calle de Fuencarral los pequeños han podido jugar a la pelota sin riesgo, o las amplias aceras de Valdebebas han permitido que los pequeños, a cuentagotas, no se cruzasen con otros, en otros puntos las aceras estrechas han llevado a los padres a decidir por precaución no salir con sus hijos a pesar de que ya se permita.

Otros han salido a duras penas y reivindicando la apertura de zonas verdes y parques, como Marta, madre de un niño de cuatro años que se muestra sorprendida por que se prohíba la entrada en sitios como Madrid Río o la Dehesa de la Villa.

Reivindica el civismo de niños y padres, y pide un "voto de confianza" porque los espacios abiertos "son más seguros" y porque prevé que no habría tantas aglomeraciones al no poder distanciarse más de un kilómetro de los domicilios.

La misma petición ha hecho el grupo municipal de Más Madrid, que pide mantener cerradas únicamente las áreas infantiles. Y es que en otros municipios de la región, como Alcobendas, sí se han abierto los parques, con Protección Civil y Policía Local vigilando que se guarde la distancia social.

Pero no todos los niños de Madrid tienen esa suerte y, en cualquier caso, a no todos les atrae la idea de salir a dar paseos si no pueden compartir la hora al aire libre con compañeros de juego.

Pablo y Laura, de 10 y 8 años respectivamente, tuvieron claro desde que se anunciase el alivio del confinamiento de menores de 14 años que se quedarían en casa por no poder ver a sus amigos.

"Para dar un paseo no queremos, estamos bien en casa", dijeron, y han cumplido su palabra porque, como ellos, son muchos los pequeños a los que pesa más el aislamiento social que el confinamiento.