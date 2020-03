Maduro dice que Colombia no responde sus llamadas para frenar juntos el COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que el Gobierno de Colombia "no contesta las llamadas" que le ha hecho su gabinete para tomar medidas en conjunto contra el coronavirus COVID-19, si bien destacó que el Ejecutivo de Brasil y el suyo están colaborando en esta materia.

"Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano y no contesta la llamada; el ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia y no contesta la llamada; el ministro de Defensa ha llamado al ministro de Defensa (de Colombia) y no contestan la llamada", afirmó en una reunión virtual con gobernadores y autoridades militares.

Por ello, Maduro instó al presidente de Colombia, Iván Duque, a dejar de lado "extremismos ideológicos", pues la atención del coronavirus es "una causa humanitaria" para proteger "la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela".

A juicio del mandatario venezolano, "es obligante la coordinación entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Venezuela, las autoridades sanitarias, militares, policiales, fronterizas", por lo que pidió apoyo a la opinión pública de Colombia.

"Vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos, aquí está no en juego la diferencia ideológica o política con un Gobierno en Colombia. No, lo que está en juego es la protección de la salud y la vida del pueblo de Colombia y Venezuela que comparten esa inmensa frontera", dijo.

En este sentido, recordó que el país vecino y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de frontera común en una porosa región en la que proliferan contrabandistas, narcotraficantes y con un alto flujo de migrantes.

COLABORACIÓN CON BRASIL

En cambio, Maduro informó que "se hicieron las gestiones con el Gobierno de Brasil" que preside Jair Bolsonaro e hizo hincapié en que "hubo muy buena conversación de cooperación" entre los ministros de Defensa de ambos países.

Precisó que gracias a esa conversación "se han tomado decisiones conjuntas" entre los Gobiernos de Brasil y Venezuela para "atender la situación fronteriza".

Dijo que se trata de "medidas que se están tomando en Brasil que nos proponen a Venezuela y medidas de Venezuela con Brasil", que serán implementadas en la región fronteriza.

"Hoy se hicieron las gestiones con el Gobierno de Brasil y tengo que decir que hubo muy buena conversación de cooperación entre el ministro de la Defensa de Brasil y el ministro de la Defensa de Venezuela. Se han tomado decisiones conjuntas entre ambos gobiernos (...) para atender la situación fronteriza", aseveró.

Tanto Brasil como Colombia reconocen como presidente interino de Venezuela al diputado Juan Guaidó e, incluso, el Gobierno de Duque le pidió recientemente a ese líder opositor la extradición de una excongresista colombiana Aída Merlano, fugada de la justicia de su país y arrestada en Maracaibo.